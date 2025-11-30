عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا اليوم الأحد، مع خالد قنديل، رئيس مجلس إدارة الشركة العامة لتجارة الجملة، وقيادات الشركة، لمتابعة موقف توافر السلع الأساسية وضمان انتظام تدفق المعروض إلى المنافذ التابعة.

يأتي ذلك في إطار الاجتماعات الدورية التي يعقدها الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، مع قيادات الجهات والشركات التابعة للوزارة؛ لمراجعة جاهزية منظومة السلع استعدادًا لشهر رمضان المبارك.

واطلع فاروق على سير العمل داخل فروع ومخازن الشركة بالمحافظات التابعة، وخططها لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتطوير منظومة التداول والتوزيع؛ بما يضمن توفير السلع للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة، مؤكدًا أن الوزارة تتابع يوميًّا الموقف التنفيذي لضمان تلبية الاحتياجات بشكل مستمر خلال الموسم.

وشهد الاجتماع حضور اللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين، ومصطفى إسماعيل نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، وحسام الجراحي مساعد الوزير لشؤون الرقابة، وأحمد كمال مساعد الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، ومن جانب الشركة العامة لتجارة الجملة حضر خالد قنديل رئيس مجلس الإدارة، وخالد دياب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة.

واستعرضت الشركة خلال اللقاء خططها لرفع معدلات ضخ السلع بالمنافذ، وتطوير آليات العمل داخل الفروع، إلى جانب استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات التطوير التي تنفذها الشركة حاليًّا لتعزيز كفاءتها ودعم منظومة الإمداد والتوزيع.

وأكد الوزير أن المتابعة الدقيقة لتوافر السلع واستقرار الأسواق، تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تولي اهتمامًا كبيرًا بتلبية احتياجات المواطنين؛ خصوصًا خلال شهر رمضان، مشددًا على ضرورة استمرار التنسيق بين الجهات المعنية؛ لضمان توافر السلع بالكميات المناسبة والأسعار العادلة.