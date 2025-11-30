للمرة الثانية في 2025.. تحذير رسمي من حقن RH مغشوشة للحوامل

أصدرت هيئة الدواء المصرية، منشورًا تحذيرياً بشأن وجود حقن مُقلدة من "RH" التي تُعطى لبعض الحوامل بعد الولادة بساعات، مطالبة بوقف تداول وضبط وتحريز المستحضر المُقلد.

وأكدت الهيئة في منشور حمل رقم 89 لسنة 2025، أن التحذير يخص التشغيلة رقم "230916"، من مستحضر "Rhophylac300 Human anti-D (RH)immunoglobulin"، والذي تستورده شركة 2S فارما.

وأرجعت الهيئة السبب إلى إفادة الشركة بوجود عبوات مجهولة المصدر.

وهذه هي المرة الثانية التي تحذر فيها هيئة الدواء المصرية هذا العام من حقن RH مغشوشة، إذ سبق وأصدرت منشورا حمل رقم 43 لسنة 2025 "غش تجاري"، أكدت الهيئة أن التشغيلات المقلدة من مستحضر "RhoPhylac 300 - Human anti-D (RH) immunoglobulin"، تحمل رقم "P100351349-P100500356"، ومن إنتاج شركة "2s pharma group".

ووجهت الهيئة نصائح مهمة للمستهلكين، بأنه في حالة الشك في المستحضر الصيدلي يتم الرجوع إلى هيئة الدواء سواءً بالاتصال بالخط الساخن 15301، أو الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة.

ما هي حقنة "RH"؟

حقن الـ Rh، المعروفة أيضًا بـ "حقن الغلوبولين المناعي المضاد لـ Rh" أو Anti-D immunoglobulin، تستخدم للنساء الحوامل اللاتي يمتلكن فصيلة دم سلبية (Rh-negative) إذا كان الجنين يحمل فصيلة دم موجبة (Rh-positive).

الهدف من هذه الحقن هو منع جهاز المناعة لدى الأم من تطوير أجسام مضادة قد تهاجم خلايا دم الجنين اللاحق.

وتعطى حقنة الـ rh للسيدات ذوات فصيلة الدم rh سالب، عندما يكن حوامل في أطفال فصيلة دمهم rh موجب، وهذا ينتج في الأغلب عندما تكون فصيلة دم الزوج rh موجب.

وفي هذه الحالة أثناء الولادة قد يختلط دم الجنين مع دم الأم مما يؤدي إلى أن يكون جسم السيدة أجسام مضادة تستطيع الانتقال إلى دم الجنين التالي، أي أن الـ rh لا يؤثر على الطفل الأول، لكنه يصيب الطفل الثاني إذا تكونت هذه الأجسام المضادة، مما يؤدي إلى إصابة الطفل بالأنيميا وفي بعض الأحيان (الصفراء) أو يؤدي إلى وفاة الجنين داخل الرحم من الفشل في الدورة الدموية.

ويمكن أن تُعطى للأمهات بعد 72 ساعة بعد الولادة، ويفضل أن يتم إعطائها بعد الولادة مباشرة.

