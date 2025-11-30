إعلان

طريق القاهرة - كيب تاون.. أطول محور بري يربط 9 دول في أفريقيا

كتب : محمد نصار

12:16 م 30/11/2025

قال اللواء حسام الدين مصطفى، نائب وزير النقل لشئون أفريقيا، إنه تم الانتهاء من 80% من مشروع طريق "القاهرة - كيب تاون".

ويمر محور القاهرة - كيب تاون بـ9 دول أفريقية تشمل: مصر، السودان، إثيوبيا، كينيا، تنزانيا، زامبيا، زيمبابوي، بوتسوانا، وجنوب إفريقيا.

ويستهدف المشروع ربط شمال قارة أفريقيا بجنوبها عبر شبكة من الطرق العابرة للدول.

ويعتبر طريق القاهرة - كيب تاون، أحد المحاور الرئيسية المهمة التي تتبناها منظمة الكوميسا لتنمية حركة التبادل التجاري الإقليمي ودعم حركة الاستثمار وتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الأفريقية الواقعة على امتداد مساره ويعتبر أطول محور بري في أفريقيا بطول 10229 كم.

