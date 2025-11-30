سلوى بكر تقتنص جائزة البريكس الأدبية في دورتها الأولى بروسيا

أعلنت الكاتبة والنائبة ضحى عاصى عضو مؤسس وعضو مجلس أمناء جائزة البريكس الأدبية الدولية، فوز الكاتبة الكبيرة سلوى بكر، بجائزة البريكس الأدبية في دورتها الأولى بروسيا.

وقالت ضحى، في منشور لها: سلوى بكر تقتنص جائزة البريكس الأدبية في دورتها الأولى من بين مرشحين من دول الصين والهند والبرازيل وروسيا والإمارات وجنوب إفريقيا.

وتابعت النائبة: لم أفرح من زمن؛ مثل هذه الفرحة؛ عندما تكون الجوائز للقيمة الأدبية فقط تكون مصر في المقدمة.

ويقام حفل إعلان النتائج اليوم بمدينة خاباروفسك في روسيا، بمشاركة مرشحين من الصين والهند والبرازيل وروسيا والإمارات وجنوب إفريقيا، إلى جانب مصر.

وتعد جائزة البريكس الأدبية، التي انطلقت رسميًّا عام 2024 وتُمنح هذا العام لأول مرة، واحدة من أبرز المبادرات الثقافية الجديدة داخل تجمع "بريكس"، وتهدف إلى تكريم الأعمال التي تعبر عن القيم الثقافية والروحية لشعوب الدول الأعضاء، حيث تمر عملية الاختيار بثلاث مراحل تشمل قائمة طويلة ثم قصيرة، قبل إعلان الفائز في حفل يقام بمدينة خاباروفسك الروسية.

