كيف يتم الإبلاغ عن شكاوى مخالفات "سلامة الأغذية"؟

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 44 لعام 2025، وذلك عن الفترة من 22 - 28 نوفمبر، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على رأسها تنفيذ الإدارة العامة للرقابة على المصانع 85 زيارة معاينة، استهدفت تقييم مدى التزام المنشآت الغذائية باشتراطات الجودة وسلامة الغذاء.

وفي إطار تعزيز الرقابة على المنشآت السياحية، ومع اقتراب أعياد رأس السنة الميلادية الجديدة، كثفت إدارة التراخيص والرقابة على المنشآت السياحية زياراتها الميدانية، والتي شملت أعمال التفتيش الدوري ومراجعة التراخيص للمطاعم وللفنادق، حيث نفذت الإدارة 156 زيارة بواقع 151 زيارة للفنادق، و5 زيارات للمطاعم، بعدد من المحافظات ذات الأهمية السياحية من بينها القاهرة، الجيزة، البحر الأحمر، الإسكندرية، أسوان، الأقصر وجنوب سيناء.

كما نفّذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة عددًا من الجولات الرقابية بلغ 26 جولة على وحدات الطعام المتنقلة في محافظات القاهرة، القليوبية، قنا، الدقهلية، الشرقية وكفر الشيخ.

وفي ذات السياق الرقابي، قامت إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة بتنفيذ 43 زيارة فحص وتفتيش، كما أصدرت الإدارة 802 إذن تصدير لحاصلات زراعية لصالح 717 شركة.

سلامة الغذاء تكشف عدد الرسائل الغذائية المصدرة

وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة وفقًا لتقرير الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة نحو 5013 رسالة غذائية بكمية تقدر بـ 180 ألف طن، صادرة عن 1510 شركة مصدرة، وقد شملت هذه الرسائل ما يقرب من 643 صنفًا من المنتجات الغذائية، تضمنت خضراوات ودرنات، ثمارًا وفواكه، دقيقًا ومنتجات من الحبوب، محضرات من الخضر والفاكهة ومنتجات غذائية متنوعة.

وتفصيلًا، تصدرت البطاطا الحلوة قائمة الخضراوات المصرية المصدرة خلال الأسبوع الماضي أيضًا، بإجمالي 10 آلاف طن، تلاها كل من البصل والفاصوليا بأنواعها بكمية بلغت 6 آلاف طن لكل منهما، ليصل إجمالي أصناف الخضراوات المصدرة إلى 40 صنفًا بإجمالي 44 ألف طن.

وتصدرت الموالح قائمة الفواكه المصدرة خلال الأسبوع الماضي أيضًا، بإجمالي 10 آلاف طن، تلاها الفراولة بنحو 7 آلاف طن، ثم الرومان بإجمالي 5 آلاف طن، ليصل إجمالي أصناف الفواكه المصدرة إلى 26 صنفًا بكمية بلغت 33 ألف طن.

وتوزعت هذه الصادرات على عدد كبير من الأسواق الدولية، حيث جاءت الصومال، السعودية، السودان، ليبيا وهولندا ضمن أبرز الدول المستوردة للصادرات المصرية من إجمالي 175 دولة مستوردة خلال الأسبوع.

وفيما يتعلق بالمنافذ التصديرية، احتل ميناء القاهرة الجوي المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 1190 رسالة، يليه ميناء سفاجا بـ 735 رسالة، ثم ميناء الإسكندرية بإجمالي 605 رسالة.

وفي إطار دعم الصادرات الغذائية، أصدرت الهيئة خلال الأسبوع الماضي 1250 شهادة صحية للتصدير، وذلك وفقًا للآلية المعتمدة منذ مطلع العام، بما يضمن مطابقة المنتجات لاشتراطات السلامة ويعزز ثقة الأسواق الدولية في الصادرات المصرية.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة إلى البلاد نحو 1834 رسالة، بإجمالي كمية تُقدّر بــ 210 ألف طن، مستوردة من قِبل 762 شركة، وتنوعت الأصناف الواردة لتشمل القمح، فول الصويا وزيوت متنوعة، فيما تصدرت روسيا قائمة الدول المصدرة إلى مصر خلال الأسبوع الماضي، تلتها كل من كندا، أمريكا والصين من بين إجمالي 115 دولة صدّرت منتجات غذائية إلى السوق المصري.

ويستمر ميناء الإسكندرية في احتلال المركز الأول من حيث عدد الرسائل الغذائية الواردة، بإجمالي 617 رسالة، يليه ميناء القاهرة الجوي في المركز الثاني بـــ 340 رسالة، ثم ميناء السخنة بـ 250 رسالة.

وفيما يتعلق بالإفراجات الجمركية، تم الإفراج عن 1120 رسالة غذائية تحت التحفظ (إفراج مؤقت)، بينما بلغ عدد الرسائل التي تم الإفراج عنها ضمن منظومة الإفراج السريع 470 رسالة، وفي سياق تنفيذ قرارات لجنة التظلمات، تم تحرير محاضر إثبات حالة لعدد 100 رسالة، وفيما يخص نشاط الاستيراد، فقد تم إصدار تراخيص استيراد لــ 96 مستورد خلال نفس الفترة.

تسجيل 59 منتجًا من المكملات الغذائية

واصلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة جهودها في دعم منظومة تداول الأغذية، حيث تم خلال الأسبوع تسجيل 59 منتجًا من المكملات الغذائية، وفحص 306 منتجًا جديدًا، ونفذت 2 زيارة رقابية، واعتمدت 27 شركة عاملة في هذا القطاع، إلى جانب إصدار 132 شهادة بيع حر.

وفي إطار جهود الهيئة القومية لسلامة الغذاء لمتابعة السلع الاستراتيجية والتأكد من سلامتها وجودتها، نفذت الإدارة العامة للرقابة على المنشآت التخزينية والسلع الاستراتيجية 272 زيارة تفتيشية على منشآت المخابز بمختلف المحافظات، شملت 175 مخبزًا بلديًا، 69 مخبزًا سياحيًا، 28 مخبزًا أفرنجيًا، وذلك للتأكد من الالتزام بالاشتراطات والمعايير المعتمدة وضمان وصول منتجات آمنة وصالحة للاستهلاك، وتم تسجيل 8 مخابز جديدة خلال الأسبوع الماضي.

وفيما يتعلق بالمنشآت التخزينية، واصلت الإدارة حملاتها الميدانية في المحافظات ذات النشاط التخزيني المرتفع، حيث نفذت 37 مأمورية رقابية شملت محافظات الجيزة، الإسكندرية، الشرقية، البحر الأحمر، القليوبية، البحيرة، بورسعيد، الأقصر، سوهاج والدقهلية.

كما تابعت الإدارة تسجيل المنشآت التخزينية، حيث تم تسجيل 5 منشآت جديدة، ليرتفع إجمالي عدد المخازن المسجلة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى 1506 مخزنًا.

وفي إطار الدور الرقابي للهيئة على الرسائل الغذائية الواردة، نفذت الهيئة خلال الأسبوع الماضي 86 مأمورية تحفظ شملت المرور على 147 منشأة غذائية، لمتابعة مدى الالتزام بالاشتراطات والمعايير الدولية، بما يضمن وصول غذاء آمن وصحي للمستهلك المصري.

التحفظ على 234 رسالة غذائية واردة غير مستوفاة للاشتراطات

كما تم التحفظ على 234 رسالة غذائية واردة غير مستوفاة لاشتراطات سلامة الغذاء، إلى جانب إعادة التحفظ على 35 رسالة غذائية أخرى، وذلك تعزيزًا لمنظومة الرقابة على الواردات الغذائية وحماية صحة المستهلك.

وفيما يخص السعة التخزينية وعدم تكدس الرسائل الغذائية بالموانئ المصرية، قامت الهيئة بإعادة تصدير 8 رسائل مرفوضة، بما يسهم في ضمان انسياب حركة الواردات وتحقيق أعلى مستويات الحماية الصحية للمواطنين.

واستقبلت الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي 105 شكاوى واردة من جهات متعددة، من بينها منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، وجهاز حماية المستهلك، وموقع الهيئة الإلكتروني والترصد المبني على الحدث، إلى جانب الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة.

وقد تم معالجة عددًا من الشكاوى، بينما يجري حاليًا فحص باقي الشكاوى لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأنها.

وفي إطار الاستجابة الفورية للبلاغات الواردة، نفّذ مفتشو إدارة الشكاوى حملات رقابية ميدانية استهدفت 90 منشأة غذائية بعدد من المحافظات، شملت الجيزة، الإسكندرية، الدقهلية، كفر الشيخ، الأقصر، البحر الأحمر، بورسعيد، المنوفية والاسماعيلية، وهدفت هذه الحملات إلى التحقق من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة ومدى التزام المنشآت بالاشتراطات المعتمدة، حيث تم اتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة بحق المنشآت التي رُصدت بها مخالفات تؤثر على سلامة الغذاء.

كيف يتم الإبلاغ عن شكاوى مخالفات "سلامة الأغذية"؟

وناشدت الهيئة المواطنين بضرورة الإبلاغ الفوري عن أية مخالفة قد تمس سلامة الغذاء أو تشكل خطرًا على الصحة العامة، ويمكن تقديم الشكاوى من خلال البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة – مجلس الوزراء عبر الرابط : هنا

، أو عبر الخط الساخن 16528، كما يمكن التواصل المباشر مع الإدارة العامة لخدمة المواطنين بالهيئة على الرقم: 01555771100 (اتصال أو واتس آب)، أو من خلال البريد الإلكتروني

: consumer.complain@nfsa.gov.eg، وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وفيما يخص أنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 57 مأمورية رقابية استهدفت فروع منشآت السلاسل التجارية بعدد من المحافظات، للتحقق من مدى التزامها باشتراطات سلامة الغذاء.

وشملت الحملات محافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، البحيرة، الشرقية، المنوفية، البحر الأحمر، المنيا، الدقهلية، القليوبية، بورسعيد، أسيوط، الاسماعيلية ودمياط.

كما تم تنفيذ مأمورية لسحب عينات من أحد فروع السلاسل التجارية الكبرى بمحافظة الجيزة، وذلك للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة للاستهلاك الآدمي، ومدى الالتزام باشتراطات سلامة الغذاء الواجبة.

ووصل إجمالي عدد الفروع المسجلة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى 2184 فرعًا تتبع 58 سلسلة تجارية.

وفي سياق متصل، شهد الأسبوع الماضي تسجيل 220 منشأة من المحال العامة ذات النشاط الغذائي، فيما أجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 315 معاينة، واستوفت 203 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وارتفع إجمالي عدد المنشآت المسجلة إلى 77485 منشأة من المحال العامة.

أما فيما يتعلق بمراقبة قطاع الألبان، فقد نفّذت الهيئة 15 مأمورية تفتيشية على المحالب، في محافظات ذات كثافة إنتاجية عالية شملت، الجيزة، الإسكندرية، البحيرة، الدقهلية، المنوفية، كفر الشيخ، بني سويف، الفيوم، الشرقية والغربية، وذلك بهدف التحقق من مدى الالتزام باشتراطات سلامة وجودة الألبان في مختلف مراحل التداول.

ووصل إجمالي عدد المنشآت المسجلة إلى 400 منشأة، بواقع 231 محلبًا و169 مركز تجميع ألبان.