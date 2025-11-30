سكرتير عام الجيزة يكشف سعر تعريفة ركوب السيارة "كيوت" بديلة التوك توك

أعلن محمد مرعي، سكرتير عام محافظة الجيزة، أن سيارة "كيوت" البديلة للتوكتوك أصبحت الخيار الرسمي للتنقل داخل الأحياء.

وقال مرعي، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، إن التوكتوك تسبب في عشوائية كبيرة وقيادة أطفال وغياب بيانات، مضيفًا أن المحافظة قررت تنظيم المنظومة كليًا لرفع مستوى الأمان والحفاظ على حياة المواطنين.

وأضاف أن "كيوت" تعمل بالفعل في حي الهرم بنجاح ملحوظ، وتتميز بعوامل أمان أعلى وقدرة تحمل أكبر وساعات عمل أطول.

وتابع أن سعر السيارة الجديدة 200 ألف جنيه فقط، بينما وصل سعر التوكتوك المستعمل إلى 300 ألف جنيه، مؤكدًا أن صاحب التوكتوك القديم سيسترد 10 آلاف جنيه فور تسليمه مركبته.

وأكد مرعي أن تعريفة الركوب الرسمية لـ"كيوت" ستكون 15 جنيهًا فقط للرحلة الداخلية.

وقال إن المبادرة اختيارية تمامًا في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن التوكتوك سيُقصر على مناطق محددة جدًا وتحت ضوابط صارمة، وأن أي مخالفة مستقبلية ستؤدي لمصادرة التوكتوك وإجبار صاحبه على التحويل لـ"كيوت".

وأشار إلى أن إجراءات الاستبدال والترخيص بسيطة جدًا، موضحًا أن المواطن يقدم طلبه للحي، ثم يرخص السيارة في المرور كأجرة، ثم يحصل على خط السير، وأخيرًا يسترد الـ10 آلاف جنيه من وكيل المصنع.