اليوم.. التنمية المحلية تبدأ برنامج إعداد وتأهيل رئيس القرية للعاملين بالمحليات

كتب : محمد نصار

09:00 ص 30/11/2025

الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، عن انطلاق برامج الأسبوع التدريبي السابع عشر من الخطة التدريبية 2025 / 2026 بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة خلال الفترة من 30 / 11 وحتى 10 / 12 / 2025، بمشاركة 140 متدربًا من مختلف الجهات الحكومية.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن هذا الأسبوع يتضمن تنظيم ثلاثة برامج تدريبية متخصصة هى:"إعداد التقارير البيانية بالإدارة المحلية باستخدام Power BI وإعداد وتأهيل رئيس قرية وإعداد مدير عام".

وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن تنفيذ هذه البرامج يأتى فى إطار حرص الوزارة على رفع كفاءة القيادات المحلية، وتعزيز مهاراتهم فى الإدارة، والتحليل، واتخاذ القرار، دعمًا لتطوير منظومة العمل المحلى وتحسين جودة الخدمات المقدّمة للمواطنين.

ومن جانبه أشار الدكتور عصام الجوهرى مساعد الوزيرة للتطوير والتدريب والتحول الرقمى، إلى حرص مركز التنمية المحلية بسقارة على مواصلة دوره ورسالته فى دعم القيادات المحلية وتمكين الكوادر الإدارية القادرة على تحقيق تأثير إيجابى على أرض المحافظات وبصفة خاصة فيما يخص الملفات الخاصة بالمواطنين.

