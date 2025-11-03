إعلان

400 جنيه يوميًا.. شعبة المخابز: تأخر التموين بتحمل فارق الوقود أثقل كاهل الأفران

كتب : داليا الظنيني

11:42 م 03/11/2025

خالد صبري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد خالد صبري، المتحدث باسم شعبة المخابز، أن وزارة التموين اعتادت تحمل فارق تكلفة إنتاج الخبز المدعم فور رفع أسعار الوقود.

وقال "صبري"، خلال مداخلته مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "الصورة" على قناة النهار، إن القرار كان يصدر خلال يومين، مشيرًا إلى أن التأخر هذه المرة إلى 13 يومًا أجبر أصحاب المخابز على تحمل العبء بأنفسهم.

وأضاف أن بعض أصحاب المخابز لجأوا إلى الاستلاف أو الشراء بالآجل لتغطية التكاليف، مشيرًا إلى أن القرار صدر أخيرًا دون الإشارة إلى تعويض الفترة المتأخرة، موضحًا أن هذا التجاهل يفاقم الضغوط على القطاع.

وتابع خالد صبري، المتحدث باسم شعبة المخابز، أن الشعبة ستتقدم غدًا بمذكرة رسمية لوزير التموين.

وأكد أن المذكرة تطالب بصرف الفارق اليومي البالغ 400 جنيه لكل مخبز، مشددًا على أن الإجمالي يخص 10 آلاف مخبز على مدار 13 يومًا.

وأكد أن أسعار الخبز السياحي لم تشهد أي زيادة رغم رفع السولار، مشيرًا إلى أن الاستقرار يعود لتراجع أسعار الدقيق بشكل ملحوظ، موضحًا أن هذا الانخفاض عوض تأثير الوقود ومنع أي ارتفاع يشعر به المواطن خلال 15 يومًا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

خالد صبري شعبة المخابز وزارة التموين أسعار الوقود لميس الحديدي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

المتحف المصري الكبير.. فيديو مذهل لقاعة توت عنخ آمون قبل فتحها للجمهور
أمطار ورعد وبرق.. الطقس السيئ يضرب الإسكندرية- صور
الأرصاد تصدر بيانا عاجلا بشأن تكاثر السحب الرعدية
لزيارة الأقارب وأداء العمرة.. السعودية تطلق تأشيرة إلكترونية جديدة: كيف تحصل عليها وأسعارها
النقل تدرس مد الخط الثاني للمترو حتى الدائري للربط مع الأتوبيس الترددي
طريقتان لحجز التذاكر.. مواعيد زيارة المتحف المصري الكبير