أكد خالد صبري، المتحدث باسم شعبة المخابز، أن وزارة التموين اعتادت تحمل فارق تكلفة إنتاج الخبز المدعم فور رفع أسعار الوقود.

وقال "صبري"، خلال مداخلته مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "الصورة" على قناة النهار، إن القرار كان يصدر خلال يومين، مشيرًا إلى أن التأخر هذه المرة إلى 13 يومًا أجبر أصحاب المخابز على تحمل العبء بأنفسهم.

وأضاف أن بعض أصحاب المخابز لجأوا إلى الاستلاف أو الشراء بالآجل لتغطية التكاليف، مشيرًا إلى أن القرار صدر أخيرًا دون الإشارة إلى تعويض الفترة المتأخرة، موضحًا أن هذا التجاهل يفاقم الضغوط على القطاع.

وتابع خالد صبري، المتحدث باسم شعبة المخابز، أن الشعبة ستتقدم غدًا بمذكرة رسمية لوزير التموين.

وأكد أن المذكرة تطالب بصرف الفارق اليومي البالغ 400 جنيه لكل مخبز، مشددًا على أن الإجمالي يخص 10 آلاف مخبز على مدار 13 يومًا.

وأكد أن أسعار الخبز السياحي لم تشهد أي زيادة رغم رفع السولار، مشيرًا إلى أن الاستقرار يعود لتراجع أسعار الدقيق بشكل ملحوظ، موضحًا أن هذا الانخفاض عوض تأثير الوقود ومنع أي ارتفاع يشعر به المواطن خلال 15 يومًا.