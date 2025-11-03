هل يجوز الصلاة على النبي أثناء اللعب على الهاتف؟.. أمين الفتوى يُجيب

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال من إحدى المتصلات وتدعى أم علي، التي سألت عن حكم الصلاة على النبي ﷺ أثناء اللعب على الموبايل، وهل يجوز ذلك أم لا.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حواره مع الإعلامي مهند السادات في برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس اليوم الاثنين، أن الصلاة على النبي ﷺ جائزة في كل وقتٍ وحين، فهي من الأذكار التي يُؤجر المسلم عليها دائمًا، ولا يُشترط لها حالٌ أو مكانٌ مخصوص.

وأضاف أن من الأدب في هذا الذكر الشريف أن يكون القلب حاضرًا عند أداء الصلاة على النبي ﷺ، لأنها عبادة لها خصوصية روحية عظيمة، فهي تُقرّب العبد من الله تعالى وتُبلِّغ النبي صلى الله عليه وسلم سلام المصلّي عليه، لقوله ﷺ: «من صلى عليّ صلاة صلى الله عليه بها عشرًا».

وأشار الشيخ وسام إلى أن المسلم إذا صلى على النبي ﷺ أثناء انشغاله بلعبة أو عمل، يُؤجر على الذكر، لكن الأفضل أن يؤديه وهو مستشعر عظمته ومكانته، لأن ذلك أتم في الأدب وأقرب إلى القبول.

وقال: «يجوز لك أن تصلي على النبي وأنت تلعبين، ولكن من كمال الأدب أن تفرغي قلبك للحظة وتستحضري أنك في حضرةٍ من الحضرات القدسية، لأن الصلاة على سيدنا النبي حضور قبل أن تكون ألفاظًا».