مباحثات مصرية صربية لدعم التبادل الثقافي والترويج السياحي بين البلدين.. تفاصيل

كتب : محمد أبو بكر

06:14 م 03/11/2025
استقبل شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، Nikola Selaković وزير الثقافة الصربي، وذلك في إطار سلسلة اللقاءات الرسمية مع نظرائه من رؤساء الوفود المشاركة في الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير الذي أقيم في 1 نوفمبر 2025.

وفي مستهل اللقاء، تقدم وزير الثقافة الصربي بخالص التهنئة إلى الوزير شريف فتحي والدولة المصرية على افتتاح هذا الصرح الحضاري الفريد، واصفًا الحفل بأنه كان حدثًا استثنائيًا لا يُنسى، يحدث مرة واحدة في التاريخ، مشيرًا إلى أنه لم يشاهد من قبل عرضًا بهذا المستوى من الإبداع والتنظيم، والذي يعكس عظمة الحضارة المصرية وقدرتها على الإبهار عبر العصور.

وخلال اللقاء، تم التأكيد على عمق العلاقات الثقافية والتاريخية بين مصر وصربيا، والحرص على تطوير آفاق التعاون المستقبلي بما يخدم المصالح المشتركة، ويعزز من الحضور الثقافي والحضاري والسياحي لكلا البلدين على الساحة الدولية.

وتطرق اللقاء لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، ودراسة إمكانية تنظيم معارض أثرية مؤقتة في صربيا، وخاصة تلك المتعلقة بـمخطوطات دير سانت كاترين، في إطار دعم التبادل الثقافي وحوار الحضارات، والتعاون في مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية وتبادل الخبرات المتخصصة في هذا المجال، وتعزيز الترويج السياحي المشترك بين مصر وصربيا، بما يسهم في تعريف السائح الصربي بالمقاصد الثقافية والسياحية المصرية، والترويج للمقاصد الصربية لدى السائح المصري، بالإضافة إلى العمل على دراسة تسيير رحلات جوية مباشرة بين البلدين، بما يدعم حركة السياحة البينية ويزيد من أعداد الزائرين بين البلدين.

