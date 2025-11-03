إعلان

أمين الفتوى : الحضارة المصرية آمنت بالله وعلمت العالم التوحيد

كتب : حسن مرسي

05:59 م 03/11/2025

الدكتور خالد عمران

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل لحظة فخر لمصر ولجميع أبنائها.

وأوضح خالد عمران، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الحضارة المصرية القديمة كانت حضارة راقية آمنت بالله وقدّست العلم والجمال والفنون، مشيرًا إلى أن هذه الآثار تشهد على مدى التدين العميق الذي تحلى به المصري القديم، الذي آمن بالبعث والحياة الأخرى.

وأضاف خالد عمران، أن مصر واجهت في فترات مختلفة موجات من أفكار دخيلة وغريبة عن المجتمع المصري، حاولت تشويه مفاهيم الدين، والتقليل من شأن الفنون والتعليم والجمال، بل وتصويرها على أنها أمور محرّمة، مؤكدًا أن هذه الأفكار ليست منا ولا تعبّر عن تعاليم الدين الصحيح.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور خالد عمران الحضارة المصرية آمنت بالله الحضارة المصرية علمت العالم التوحيد دار الإفتاء المصرية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

أمطار ورعد وبرق.. الطقس السيئ يضرب الإسكندرية- صور
سعر الذهب اليوم في مصر يقفز بحلول التعاملات المسائية
الأرصاد تصدر بيانا عاجلا بشأن تكاثر السحب الرعدية
"تريلا عجنت عربيات ملاكي".. 20 صورة ترصد حادث نفق الأوتوستراد المروع
لزيارة الأقارب وأداء العمرة.. السعودية تطلق تأشيرة إلكترونية جديدة: كيف تحصل عليها وأسعارها
النقل تدرس مد الخط الثاني للمترو حتى الدائري للربط مع الأتوبيس الترددي
طريقتان لحجز التذاكر.. مواعيد زيارة المتحف المصري الكبير