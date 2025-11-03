أمين الفتوى : الحضارة المصرية آمنت بالله وعلمت العالم التوحيد

أكد الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل لحظة فخر لمصر ولجميع أبنائها.

وأوضح خالد عمران، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الحضارة المصرية القديمة كانت حضارة راقية آمنت بالله وقدّست العلم والجمال والفنون، مشيرًا إلى أن هذه الآثار تشهد على مدى التدين العميق الذي تحلى به المصري القديم، الذي آمن بالبعث والحياة الأخرى.

وأضاف خالد عمران، أن مصر واجهت في فترات مختلفة موجات من أفكار دخيلة وغريبة عن المجتمع المصري، حاولت تشويه مفاهيم الدين، والتقليل من شأن الفنون والتعليم والجمال، بل وتصويرها على أنها أمور محرّمة، مؤكدًا أن هذه الأفكار ليست منا ولا تعبّر عن تعاليم الدين الصحيح.