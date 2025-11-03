السحب الرعدية تتقدم الآن.. الأرصاد تُصدر تحديثًا بشأن الطقس

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، تحديثًا بشأن حالة الطقس الآن على عدد من مناطق الجمهورية.

وقالت الأرصاد، إن السحب الرعدية الممطرة تتقدم إلى مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية (الإسكندرية - العلمين - مطروح) يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وأشارت الهيئة، إلى استمرار وجود الغطاء السحابي على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد قد يصاحبه سقوط أمطار، قد تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق.

كما تنشط الرياح نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية، تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

اقرأ أيضًا:

طقس الإثنين.. الأرصاد: أمطار رعدية وشبورة تصل لحد الضباب

حال عدم إضافة قيمة الشحن.. اتبع تلك الخطوات للحصول على رصيد عداد الكهرباء؟

اليوم.. "التنسيقية" تعقد صالونًا لمناقشة ملامح البرامج الانتخابية لمرشحيها في انتخابات النواب