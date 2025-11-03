إعلان

السحب الرعدية تتقدم الآن.. الأرصاد تُصدر تحديثًا بشأن الطقس

كتب : محمد نصار

01:52 م 03/11/2025

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، تحديثًا بشأن حالة الطقس الآن على عدد من مناطق الجمهورية.

وقالت الأرصاد، إن السحب الرعدية الممطرة تتقدم إلى مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية (الإسكندرية - العلمين - مطروح) يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وأشارت الهيئة، إلى استمرار وجود الغطاء السحابي على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد قد يصاحبه سقوط أمطار، قد تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق.

كما تنشط الرياح نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية، تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

