75 ألف فرصة تدريبية مجانية للشباب.. العمل تكشف التفاصيل

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت الإدارة المركزية للتدريب المهني في وزارة العمل، عن إطلاق مبادرة قومية جديدة تهدف إلى توفير 75 ألف فرصة تدريبية مجانية داخل المنشآت الإنتاجية والخدمية في مختلف محافظات الجمهورية.

يأتي ذلك؛ في إطار توجيهات وزير العمل، السيد محمد جبران، بالتطوير المستمر لمنظومة التدريب المهني ورفع كفاءة الشباب المصري وتأهيله لاحتياجات سوق العمل، تنفيذًا لأهداف رؤية مصر 2030.

وأكد الوزير، أن المبادرة تأتي ضمن خطة الوزارة للتعاون والتنسيق مع مديريات العمل والمنشآت الصناعية والخدمية داخل كل محافظة، بهدف منح الشباب فرصًا حقيقية لاكتساب الخبرة الميدانية، وتوفير تدريب عملي يؤهلهم لشغل المهن المطلوبة في سوق العملين المحلي والدولي.

وأشار إلى أن الوزارة وفّرت رابطًا إلكترونيًا للتسجيل في المبادرة، موضحًا أن التسجيل متاح لجميع الشباب من مختلف المحافظات، مع إمكانية اختيار مكان التدريب دون التقيد بمحافظة الإقامة أو الميلاد، بما يضمن إتاحة الفرصة أمام الجميع للمشاركة.

وأضاف أن برامج التدريب المقدمة مجانية بالكامل، ويحصل المتدرب في نهايتها على شهادة اجتياز معتمدة من وزارة العمل، تساعده في الحصول على فرصة عمل مناسبة في نفس التخصص الذي تم التدريب عليه، بما يرفع من فرص التوظيف ويعزز قدرات القوى العاملة المصرية.

ودعا الوزير، إلى سرعة التسجيل والاستفادة من هذه المبادرة التي تُمكِّنهم من تطوير مهاراتهم وصقل خبراتهم العملية، بما يعزز قدرتهم على المنافسة في سوق العمل المحلي والعالمي، ويساهم في بناء جيل مؤهل ومدرّب يواكب متطلبات التنمية الحديثة، ويمكن التسجيل من هنا.

