العمل تعلن عن وظائف بمجموعة صيدليات - الرواتب والتخصصات

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت وزارة العمل، من خلال النشرة القومية للتشغيل، عن توفر عدد كبير من الوظائف الشاغرة للشباب في شركة تكنو فارم إيجيبت ليمتد (صيدليات دلتا وعطا الله)، وذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لتوفير فرص عمل كريمة للباحثين عن العمل.

تتضمن الوظائف المعلن عنها عدة تخصصات ومؤهلات مختلفة، وجاءت كالتالي:

مدير فرع: عدد (1)، يشترط خبرة 3 سنوات في المجال.

صيدلي: عدد (50)، بكالوريوس صيدلة، السن حتى 40 سنة، الراتب يبدأ من 9400 جنيهاً.

مندوب توصيل: عدد (70)، يشترط امتلاك دراجة بخارية، الراتب: 9000 جنيهاً، بالإضافة إلى خبرة سنة.

معاون خدمات: عدد (10)، يشترط خبرة 6 شهور.

مساعد صيدلي: عدد (40)، الراتب: 8500 جنيهاً، ويشترط خبرة سنة من الجنسين.

كول سنتر (Call Center): عدد (20)، الراتب: 7000 جنيهاً، يشترط خبرة سنة في مجال الصيدليات.

عامل نظافة: عدد (10)، السن حتى 35 سنة للعمل بمبيوع ووسط البلد.

المؤهلات المطلوبة: مؤهل عالي - متوسط - حسب المهنة المطلوبة.

وأوضحت الوزارة، أنه للوظائف العليا (مدير فرع وصيدلي ومعاون خدمات ومساعد صيدلي)، يجب الاتصال على الرقم: 01055971003، وللوظائف الأخرى (مندوب توصيل، كول سنتر، عامل نظافة) يجب الاتصال على الرقم 01066642681.

اقرأ أيضاً:

طقس الاثنين.. الأرصاد: أمطار رعدية وشبورة تصل لحد الضباب

حال عدم إضافة قيمة الشحن.. اتبع تلك الخطوات للحصول على رصيد عداد الكهرباء؟

اليوم.. "التنسيقية" تعقد صالونًا لمناقشة ملامح البرامج الانتخابية لمرشحيها في انتخابات النواب