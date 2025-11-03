كتب- محمد نصار:

حصل مصراوي على نص قرار صادر عن هيئة النقل العام بالقاهرة بشأن تأثير زيادة أسعار التذاكر على دخول العاملين بالهيئة "حافز مكافأة الإيراد".

ونص القرار الإداري الذي حمل رقم 5525 لسنة 2025 على عدم احتساب الزيادة التي طرأت على أسعار التذاكر الخاصة ببعض الخطوط في 17 أكتوبر 2025 ضمن حافز مكافأة الإيراد وفقًا لشرائح الصرف المقررة.

وتضمن القرار أيضًا، أن يتم تخصيص تلك الزيادة من أجل مجابهة الزيادة في أسعار المحروقات.

