كشف الدكتور إسماعيل دويدار رئيس إذاعة القرآن الكريم، تفاصيل واقعة بث أغنية لأم كلثوم عبر محطات الإذاعة لمدة دقيقتين، الأمر الذي سبب حالة من الدهشة بين المستمعين باعتبارها إذاعة متخصصة في إذاعة القرآن الكريم.

قال دويدار في تصريحاته لمصراوي، إن ما حدث كان نتيجة تداخل من محطات الإرسال وليس من استديوا الإذاعة، موكدا على أن دور الإذاعة يقتصر على ما يحدث داخل الاستديو فقط ولا يمت بصلة للمحطات.

وتابع: "الاستديو يتمتع بتقنيات جيدة والعمل فيه على قدم وساق ولا يوجد أي خلل به".

وأوضح دويدار، أن الإذاعة حررت مذكرة بالواقعة وجاري رفعها لرئيس الهيئة الوطنية للإعلام لاتخاذ الإجراءات القانونية، موكدًا على أن إذاعة القرآن الكريم تعمل حاليًا بشكل طبيعي ولا يوجد ما يعيقها عن العمل.

كانت حالة من الدهشة سادت بين مستمعي إذاعة القرآن الكريم بعد أن بثت استديو الإذاعة أغنية لكوكبة الشرق أم كلثوم.