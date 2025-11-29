أكد محمد مرعي، سكرتير عام محافظة الجيزة، أن مركبة "كيوت" التي تنتجها مصانع الإنتاج الحربي ليست إجبارية في الوقت الحالي.

وقال مرعي، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، إن الاستبدال ما زال اختياريًا تمامًا، لكن أي توكتوك يُضبط مخالفًا لخطوط السير أو قواعد التشغيل سيتم التحفظ عليه فورًا وإجبار مالكه على شراء "كيوت" جديدة.

وأضاف أن المرحلة التجريبية انتهت بنجاح تام في أحياء الهرم والعجوزة ومدينتي 6 أكتوبر وحدائق أكتوبر.

وتابع محمد مرعي، سكرتير عام محافظة الجيزة، أن "كيوت" تعمل بالغاز والبنزين معًا، تتسع لثلاثة ركاب وسائق، وممنوع سيرها في الشوارع الرئيسية، مؤكدًا أن المحافظة قررت وقف استيراد التوكتوك وقطع غياره نهائيًا للقضاء على الفوضى الأمنية والبيئية.

وأشار مرعي إلى أن المحافظة تقدم حوافز مالية غير مسبوقة. وقال إن كل من يسلم توكتوك القديم يحصل على 10 آلاف جنيه كاش باك فوري، بالإضافة لتغطية رسوم الترخيص، مضيفًا أن عملية الاستبدال تتم من خلال الحي مباشرة دون أي تعقيدات إدارية.

وشدد على أن "كيوت" ستحمل لوحات معدنية ورخصة رسمية، وستكون بديلاً حضاريًا وآمنًا 100%، معلنًا أن الفترة الحالية هي "الفرصة الأخيرة" للاستبدال الاختياري قبل البدء في الإجراءات الإجبارية على كل المخالفين.