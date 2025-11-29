تشغيل محدود للتوربينات.. تطورات جديدة في سد النهضة -(تفاصيل)

كشف الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، اليوم السبت، عن استمرار التشغيل المحدود لتوربينات سد النهضة وفتح مفيض توشكى.

وقال "شراقي"، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي على "فيسبوك"، إن صور الأقمار الصناعية أظهرت استمرار التشغيل المحدود لبعض توربينات سد النهضة العلوية»، مشيرًا إلى أن معدل الإيراد المائي عند السد نحو 50 مليون م3/يوم.

وأضاف: "التصريف المائي من بوابات التوربينات حوالى 100 مليون متر مكعب/يوم، نصفهم من الإيراد الجديد (بحيرة تانا وبقايا الأمطار الخفيفة) والنصف الآخر من مخزون البحيرة".

وأوضح "شراقي"، أن مستوى سطح البحيرة يقل ببطئ عن مستوى الحد الأقصى 640 متر فوق سطح البحر.

