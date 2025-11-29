إعلان

رئيس معهد البحوث الفلكية يكشف حقيقة تعرض مصر لزلزال اليوم

كتب : حسن مرسي

09:19 م 29/11/2025

ريختر

نفى الدكتور طه رابح، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بشكل قاطع ما تم تداوله اليوم عن حدوث زلزال في مصر.

وقال رابح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، إن هذا الكلام لا أساس له من الصحة على الإطلاق، مضيفًا أنه مجرد "ترند" أطلقه أحد الأشخاص على مواقع التواصل فانتشر بسرعة كبيرة دون أي دليل علمي.

وأوضح أن ثوران بركان هايلي غوبي في شمال شرق إثيوبيا لأول مرة منذ 12 ألف سنة ناتج عن حركة تكتونية طبيعية في منطقة البحر الأحمر.

وتابع رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية أن الضغط على المناطق الضعيفة في قشرة الأرض يؤدي إلى خروج الحمم، لكن هذا البركان لا يشكل أي خطر مباشر على الأراضي المصرية.

وأكد رابح أن المعهد يتابع تطورات البركان لحظة بلحظة بكل أجهزته ومحطاته، مشيرًا إلى أن الخطر الوحيد المحتمل كان انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت، لكن اتجاه الرياح حملها نحو اليمن وسلطنة عمان ولم تقترب من مصر على الإطلاق.

وأكد رئيس المعهد أن كل الشائعات التي تُروج حول زلازل أو مخاطر بركانية حالية لا تستند إلى أي بيانات علمية، داعيًا المواطنين إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط حتى لا تنتشر حالة من الذعر غير المبرر.

زلزال البحوث الفلكية ريختر هزة أرضية

