أشاد الإعلامي تامر أمين بلفتة النادي الأهلي الإنسانية تجاه رمضان صبحي رغم الخلافات السابقة، مشددًا على أن قرار الكابتن محمود الخطيب بتكليف الإدارة القانونية بالدفاع عن رمضان في أزمته الحالية يعكس قمة الرقي والترفع فوق المصالح.



وقال تامر، خلال برنامجه "آخر النهار" على قناة "النهار"، إن الأهلي أكد مجددًا أن رمضان "ابن النادي" مهما حدث، مشيرًا أن هذه اللفتة ليست مجرد إنسانية، بل درس في كيفية بناء علاقات مستقبلية بين الأندية واللاعبين.



وتابع مقدم "آخر النهار"، أن الخطيب أثبت أن الاحترام والرحمة يجب أن ينتصرا دائمًا، مشيرًا إلى أن مثل هذه المواقف تُعلّم الأجيال أن الخير والجميل هما الرابحان في النهاية.



وأكد تامر أمين أنه رغم زعله القديم من تصرف رمضان أثناء التجديد مع الأهلي، إلا أنه اليوم يرى شابًا في ورطة حقيقية.



وأشار إلى أن إيقاف 4 سنوات في سن 27 أو 28 قد ينهي مسيرته الكروية تمامًا، موضحًا أن التعاطف الإنساني مع رمضان مشروع تمامًا طالما بقي في إطاره الإنساني.



وتابع: "من حقكم تتعاطفوا مع رمضان كإنسان.. لكن قانونيًا لا تعاطف"، مؤكدًا أن القضاء المصري نزيه، وإذا ثبتت تهمة التزوير سيكون هناك عقاب صارم، وإذا لم تثبت فستكون براءة، مشددًا على أن القانون سيف على الجميع ولا يجوز تعطيله بالعواطف.