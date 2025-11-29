تقدم أشرف عبدالعزيز، المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا ووكيل اللاعب رمضان صبحي، اليوم السبت، بشكوى إلى نقابة المحامين عن نفسه وبصفته وكيلاً عن اللاعب، ضد المحامي عمر هريدي، عضو مجلس نقابة المحامين، متهماً إياه بإهانة مهنة المحاماة ومخالفة أحكام قانونها.

وعقدت النقابة جلسة استماع لمقدم الشكوى، جرى خلالها التحقيق في مضمونها، وذلك بمعرفة عضوي مجلس النقابة العامة ربيع الملواني وناصر العمري.

وقال عبدالعزيز، في نص شكواه، إنه فوجئ بقيام عمر هريدي بالإدلاء بتصريحات عبر وسائل الإعلام المختلفة، من قنوات فضائية ومواقع إخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي، بشأن وقائع دعوى قضائية لا تزال منظورة أمام القضاء، والخوض في تفاصيلها وتوجيه الاتهامات إلى اللاعب رمضان صبحي، بزعم كونه وكيلاً عن أحد المتهمين.

وأضاف أنه، وبعد اعتذار هريدي عن الدفاع عن هذا الشخص، عاد وخاض مجدداً في تفاصيل الدعوى، موجهاً الاتهامات إلى رمضان صبحي وآخرين، وقام بنشر وقائع الدعوى عبر مواقع التواصل والمواقع الإخبارية ووسائل الإعلام المرئية، على نحو يخالف أحكام قانون المحاماة ويتضمن تدخلاً في عمل القضاء، خاصة أنه ذكر العقوبات التي قال إن المتهمين سيواجهونها.

وأشار عبدالعزيز إلى نص المادة ٦٩ من قانون المحاماة، التي تلزم المحامي بالامتناع عن ذكر الأمور الشخصية المسيئة لخصم موكله أو ما يمس شرفه وكرامته إلا إذا استلزمت ذلك ضرورة الدفاع، وكذلك إلى نص المادة ٧٠ التي تحظر على المحامي الإدلاء بتصريحات أو نشر بيانات عن القضايا المنظورة أو ما قد يؤثر في سير الدعوى، سواء لصالح موكله أو ضد خصومه.

وأكد أن هريدي خالف هذه النصوص بنشره بيانات الدعوى التي يُتهم فيها اللاعب رمضان صبحي، رغم كونه وكيلاً سابقاً عن أحد المتهمين، الأمر الذي يعد تدخلاً في عمل القضاء وتأثيراً على مجريات الدعوى.

وأوضح أن ذلك ترتب عليه التأثير على إجراءات السير في القضية، فضلاً عن إهانة مهنة المحاماة ومخالفة قيمها، مشدداً على أن المحاماة ليست مجرد مهنة، بل رسالة سامية تقوم على حماية الحقوق وإنارة طريق العدالة.

كما اتهم هريدي بالتسبب في ضرر نفسي له ولموكله، عبر إفشاء أسرار الموكلين ومخالفة حرمة تداولها، والخروج على آداب المهنة والإرشاد عن شهود وجرائم أخرى، مطالباً النقابة باتخاذ الإجراءات المقررة قانوناً ضد عضو المجلس عمر هريدي.