محافظ القاهرة: التغيرات المناخية أزمة كبرى في العالم كله

يقودها أطفال.. محافظ القاهرة يتحفظ على عدد من "التوك توك" بحدائق القبة

شهد إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، ملتقى التغيرات المناخية الذي أقامه المعهد العالي للفنون التطبيقية بالتجمع الخامس بمناسبة انعقاد "Cup 30" الذي أقيم خلال نوفمبر بالبرازيل، كما تفقد معرض الفنون التشكيلية المقام على هامش الملتقى، وتم تكريم الطلبة الفائزين والمشاركين في فعالياته.

رافق محافظ القاهرة، كريمة عبد الكريم، رئيس مجلس أمناء الجامعة المصرية الصينية، ورئيس مجلس إدارة الجمعية الإنسانية لنهضة المجتمع، وعصام إبراهيم نائب رئيس مجلس أمناء الجامعة الصينية، وسهير عثمان عميد المعهد العالي للفنون التطبيقية بالتجمع الخامس.

وعبر محافظ القاهرة، عن سعادته بالتواجد بين الطلاب، مؤكدًا أن التغيرات المناخية تمثل أزمة كبرى في العالم كله، ولا بد من التعاون بين الجميع للتغلب عليها.

واستعرض محافظ القاهرة، خلال لقاء الطلاب جهود الدولة لتطوير القاهرة خاصة في المناطق التاريخية والتراثية.

ورحب محافظ القاهرة، بدراسة عمل بروتوكول تعاون بين المعهد والمحافظة في مجال التنمية المجتمعية والبيئة والتشجير.

