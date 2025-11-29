محافظ الجيزة: خطة لتطوير شوارع حيوية في ناهيا والزمر والمشابك

أعلن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أن المحافظة ستبدأ في تنفيذ خطة موسعة لتطوير ورفع كفاءة عدد من الشوارع الحيوية بمناطق ناهيا والزمر، إلى جانب البدء في رصف وتطوير شوارع منطقة المشابك، ضمن خطة تهدف إلى تحسين حركة المرور وتيسير تنقل المواطنين.

وأوضح المحافظ، خلال لقاء مع الصحفيين بمحافظة الجيزة، أن الأعمال تشمل توسعة بعض المحاور، وإعادة تأهيل الأرصفة، وتجديد شبكات التصريف وتحسين الإضاءة، مشددًا على أن الهدف الرئيسي هو إعادة الوجه الحضاري للمناطق ذات الكثافات السكانية العالية.

وأكد أن المشروعات تتم وفق جدول زمني محكم، مشيرًا إلى أن أهالي منطقة بولاق الدكرور سيشهدون طفرة ملموسة في مستوى الخدمات خلال الفترة القليلة المقبلة.

