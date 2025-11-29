تعريفة أعلى من التوك توك.. محافظ الجيزة يكشف تفاصيل السيارة "كيوت"

قال المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، إن السيارة بديل التوك، اختيارية وليست إجبارية في المرحلة الحالية.

وأضاف "النجار"، خلال لقاء مع عدد من الصحفيين، أن منظومة التوك توك موجودة بالفعل وبأعداد كبيرة جدًا، قائلًا: فاتح بيوت ناس كتير.

وأشار إلى انه تم مؤخرًا التشديد على الالتزام بترقيم التوك توك وعدم سيره في الشوارع الرئيسية، ومن سيخالف سيتم القبض عليه ولن يخلى سبيله إلا إذا أراد الإحلال بالسيارة الجديدة بديل التوك توك.

وتابع المحافظ: السيارة الجديدة بديل التوك توك من إنتاج وزارة الإنتاج الحربي بالتعاون مع القطاع الخاص.

وبين أن شروط إحلال التوك توك، تشمل أن يكون الشخص متعلمًا وبحد أدنى حاصل على محو الأمية، وأن تكون بطاقته الشخصية تابعة لمحافظة الجيزة.

وأشار إلى أن السيارة الجديدة ستكون موجودة على التطبيقات الذكية بتخفيض يصل لـ50%، مؤكدًا أن التعريفة الجديدة ستكون أعلى بقدر بسيط من التوك توك.

