أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا، اليوم السبت، جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 12 سفينة، بينما غادرت 15 سفينة، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 28 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 22572 طن؛ تشمل: 1380 طن يوريا و11564 طن ملح و94 طن علف بنجر و924 طن كلينكر و1161 طن أسمنت معبأ و7449 طن بضائع متنوعة.

وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 52265 طنًّا؛ تشمل: 8000 طن ذرة و4165 طن قمح و12825 طن حديد و8230 طن خردة و11470 طن فول صويا و414 طن خشب زان و1200 طن عدس و50 طن بلوكات رخام و5911 طن بضائع متنوعة.

وبلغت حركة الصادر من الحاويات 914 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 622 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2119 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 51575 طنًّا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 50834 طنًّا.

وغادر قطاران بحمولة إجمالية 2399 طن قمح متجهين إلى صوامع القليوبية، وبلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 3236 حركة .وخلال رحلاتها المنتظمة لميناء دمياط غادرت السفينة ( OLYMPOS SEAWAYS ) التابعة للخط الملاحي (RORO) الرابط بين ميناءي دمياط وتريستا الإيطالي، بعد أن قامت بتداول 4231 طنًّا تشمل خضروات وفواكه وضفائر ومفاتيح ليد سيارات وأقمشة ومنسوجات وملابس؛ منها بضائع تصدير متجهة إلى إيطاليا- هولندا- ألمانيا- إنجلترا- سلوفيكيا- التشيك- إسبانيا- بولندا- رومانيا- سلوفينيا- فرنسا- إستوريا- السويد.

اقرأ أيضًا:

بيان مهم من مصر للطيران بشأن تحديثات إيرباص

كيف يطعن الموظف على عقوبات العمل؟