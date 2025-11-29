وزير الري يبحث آليات تشغيل محطات الرفع بالمشروعات القومية

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لبحث آليات تشغيل محطات الرفع الخاصة بالمشروعات القومية مثل المحطات الواقعة على المسار الناقل لمحطة المعالجة بالدلتا الجديدة، والمحطات الواقعة على المسارين الناقلين للمياه المنتجة من محطة بحر البقر للمعالجة، ومحطات الرفع بمشروع الصوب الزراعية بمحافظتي المنيا وبني سويف وبمنطقة اللاهون.

وأكد الدكتور سويلم، حرصه على متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات القومية التي تهدف للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي والاستفادة المثلى من وحدة المياه، مشيرًا إلى أن وزارة الموارد المائية والري شريك رئيسي في هذه المشروعات من خلال المساهمة في تنفيذ وتشغيل وصيانة شبكة البنية الأساسية مثل محطات الرفع.

ووجه الدكتور سويلم، بسرعة استلام المحطات الواقعة ضمن المشروعات القومية فور نهوها بالشكل الأمثل، لضمان سرعة نهو المشروعات القومية المختلفة في مواعيدها المقررة بما يحقق الاستفادة المثلى من هذه المشروعات.

كما وجه بدراسة إسناد أعمال تشغيل وصيانة وتأمين هذه المحطات بعد نهوها واستلامها إلى شركات فنية متخصصة، بالتزامن مع قيام مصلحة الميكانيكا والكهرباء بالإشراف الفني على هذه المحطات، وقيام قطاع الري بالإشراف الفني على التصرفات والمناسيب الخاصة بهذه المحطات.

