بدء جلسة قمة رؤساء برلمانات الاتحاد من أجل المتوسط

بدأت قبل قليل الجلسة الرئيسية لقمة رؤساء البرلمانات التابعة لمنتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب المصري، والتي تُعقد في مصر بمشاركة واسعة من وفود برلمانية تمثل دولًا من شمال وجنوب المتوسط.

تأتي هذه القمة في إطار الاحتفال بالذكرى الثلاثين لانطلاق عملية برشلونة، وتهدف إلى إعادة تنشيط الشراكة الأورومتوسطية.

وتنطلق الجلسة تحت عنوان: "كيفية تعزيز التعاون الاقتصادي بين ضفتي البحر المتوسط"، حيث يشير هذا العنوان إلى النية الواضحة لإعادة إطلاق عملية برشلونة وتفعيل دور البرلمانات في دفع عجلة النمو المشترك والتكامل الإقليمي، ما يتطلب توافقًا في الرؤى بين مختلف الأطراف.

وتتصدر أجندة المناقشات مجموعة من القضايا الحيوية والملحة، حيث تركز القمة على الأولويات المشتركة، مع إيلاء اهتمام خاص لملفات الأمن الإقليمي والتنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، كما تسعى البرلمانات الحاضرة إلى وضع آليات واضحة لدعم الحوار والتكامل المشترك، معتبرة المؤسسات التشريعية جسرًا أساسيًا للتفاهم بين شعوب المنطقة.

وقد سبقت هذه الجلسة رفيعة المستوى اجتماعات تحضيرية مهمة، وانطلقت فعاليات المنتدى أمس الجمعة باجتماعات المكتب والمكتب الموسع للجمعية، حيث نوقشت خلالها تفصيليًا سُبل تعزيز التعاون البرلماني والتكامل الإقليمي.

