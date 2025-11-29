تنظم الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، احتفالاً باليوم العالمي للإعاقة، وذلك من خلال قاعة الموسيقى بدار الكتب برئاسة دكتور مينا رمزي، وتتولى إدارة الاحتفالية رشا أحمد مدير قاعة الموسيقى.

تستضيف دار الكتب والوثائق القومية يوم الاثنين الموافق ١ ديسمبر ٢٠٢٥ ندوة بعنوان «الموسيقى لغة لا تعرف الإعاقة»، وذلك بقاعة علي مبارك، في إطار تعزيز دور الثقافة في دعم وتمكين ذوي الهمم وإبراز قدراتهم الإبداعية في مختلف المجالات الفنية.

يشارك في الندوة نخبة من المتخصصين والخبراء في مجالات الفنون والإعلام وعلوم الإعاقة: الدكتورة سلوى حسن، أستاذ ورئيس قسم الغناء بالكونسيرفاتوار بأكاديمية الفنون، وسفيرة حقوق الإنسان باليونسكو، والدكتور مجدي صابر ثابت، حاصل على الدكتوراه في التوجه والحركة والإعاقة البصرية، والمخرج محمد فوزي حجازي، كبير المخرجين بالتليفزيون المصري، والإعلامي والمحاضر الدولي باتحاد الإذاعات الأوروبية وأكاديمية ماسبيرو، والمتخصص في برامج ذوي الاحتياجات الخاصة، الأستاذة ولاء محمد محمود، باحث بالمركز القومي لثقافة الطفل ومدير الحديقة الثقافية.

كما يشهد الاحتفال حضور فريق كورال "بنكمل بعض" لذوي الاحتياجات الخاصة، بقيادة المايسترو محسن صادق، حيث يقدم الفريق مجموعة من الفقرات الفنية المتنوعة.

وفي إطار دمج الفنون التشكيلية بالموسيقى، تنظم قاعة الموسيقى ورشة بعنوان «طباعة الآلات الموسيقية بالاستنسل» على مفارش من خامات الدك والخيش، تنفذ الورشة كل من آلاء مجدي وآيه مجدي من ذوي الهمم، بمشاركة مجموعة من الحضور من الأطفال والشباب.

يشارك في الاحتفالية عدد من المواهب الشابة التي تمثل نماذج مشرقة للإبداع، ومنهم: عبدالله محمد عيد (١٢ سنة): يلقي قصيدة بعنوان «عن ذوي الهمم»، آدم محمد (١٠ سنوات): يعزف على آلة الأورج ويقدم فقرة في إلقاء الشعر والإنشاد، أميرة عصام (١٨ سنة – من قصار القامة): تقدم مجموعة من اللوحات الفنية في الرسم، ديفيد سمير: عزف على آلة الأورج، كريم أحمد: عزف على آلة الأورج.

يأتي هذا الاحتفال في إطار حرص وزارة الثقافة على إبراز دور ذوي الهمم في المجتمع، وتوفير المنصّات الهادفة لإتاحة الفرصة أمامهم للتعبير عن مواهبهم وإبداعاتهم في مختلف مجالات الفنون.

