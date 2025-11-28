كتب- حسن مرسي:

كشف ماهر فرغلي، الباحث المتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية، عن وجود شبكة استخباراتية دولية تتبع جماعة الإخوان، مؤكدًا أن المعلومات المتداولة حول تقديم 41 فرعًا للجماعة تقارير شهرية منتظمة لأجهزة مخابراتية غربية هي "معلومات موثقة ومؤكدة".

وأوضح فرغلي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "خط أحمر" على قناة "الحدث اليوم"، أن محاولات التصنيف الأمريكي السابقة للجماعة كتنظيم إرهابي لم تكن سوى مساومات سياسية، مشيرًا إلى أن الجماعة سارعت مؤخرًا إلى إصدار بيان تؤكد فيه ولاءها للغرب وحرصها على مصالحه.

وأضاف الباحث أن التنظيم الدولي للإخوان يمتلك هيكلاً معقدًا لجمع المعلومات، حيث تعمل فروعه المنتشرة في 41 دولة على إعداد تقارير شاملة عن الأوضاع الداخلية في كل دولة، وحالة التنظيم داخلها، ثم تُرفع هذه التقارير إلى مجلس شورى التنظيم الدولي.

وتابع: "تقوم قيادة التنظيم الدولي بتسليم هذه التقارير مباشرة إلى أجهزة المخابرات البريطانية والأمريكية"، مؤكدًا أن هذه العمليات تتم في سرية تامة ودون علم قواعد الجماعة أو الأعضاء الصغار.

وشدد فرغلي على أن قواعد الجماعة تُستخدم كواجهة دعوية بريئة، بينما تجري في الخلفية كواليس منظمة تقدم ما وصفه بـ"أكبر خدمة استخباراتية" لتلك الأجهزة.