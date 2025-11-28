أكد خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، أن سوق السيارات المصري يعيش أكبر موجة انخفاضات منذ سنوات طويلة.

وقال سعد، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "الشمس"، إن السبب الرئيسي هو الطفرة الكبيرة في الإنتاج المحلي التي خفضت الضغط تمامًا على الدولار وقللت الحاجة للاستيراد.

وأضاف أن قرارات الدولة بتحجيم الاستيراد وتشجيع الصناعة المحلية أتت ثمارها بشكل أسرع من المتوقع.

وأكد أن جودة السيارة المصرية أصبحت منافسة جدًّا للمستوردة، مشيرًا إلى أن المواطن بدأ يفضّل المنتج المحلي لأنه أرخص بكثير ولا يقل جودة.

وتابع سعد أن ظاهرة "الأوفر برايس" انهارت تمامًا، مشيرًا إلى أن سيارات كانت تباع بمليون ونص المليون جنيه أصبحت الآن تُباع بـ600 ألف جنيه فقط، مؤكدًا أن المواطن أصبح يلمس الانخفاض فعليًّا في كل الماركات تقريبًا.

وأوضح خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، أن السوق حاليًا في حالة ركود شديد بسبب انتظار المستهلكين لمزيد من الانخفاضات.

وأكد أن هذا الركود طبيعي ومتوقع أن يستمر حتى نهاية 2025، لكن التحسن الحقيقي والانتعاش سيبدأ من الربع الأول لعام 2026 مع استقرار الأسعار عند مستوياتها الجديدة المنخفضة.