4 حالات مستثناة من قطع المعاش في حالة وفاة المستفيد

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، حالات قطع المعاش عن المستحقين، حيث حددت المادة 105 من القانون رقم 148 لسنة 2019، الحالات التي يتم فيها قطع المعاش عن المستحقين والمستفيدين منها.

ووفق القانون، يتم قطع المعاش عن المستحق أو المستفيد من أول الشهر التالي للشهر الذي تتحقق فيه إحدى الحالات التالية:

- وفاة المستحق أو المستفيد من المعاش.

- زواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخت المستحقين للمعاش.

- بلوغ الابن أو الأخ سن الـ 21 المستحقين للمعاش مع استثناء الحالات الآتية:

1- المستحق أو المستفيد العاجز عن العمل أو الكسب حتى زوال حالة العجز.

2- الطالب المستفيد من المعاش حتى التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين، حيث يستمر صرف معاش الطالب حتى يبلغ سن الـ26.

3- المستحق أو المستفيد الحاصل على الليسانس أو البكالوريوس حتى التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو بلوغه سن السادسة والعشرين أو سن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل.

4- توافر شروط استحقاق معاش آخر عن المعاش الأساسي مع مراعاة أحكام المادتين (102، 104) من هذا القانون.

وأوضحت التأمينات أنه في حالة قطع المعاش لأي سبب آخر غير الوفاة، يتم صرف منحة القطع للمستفيد أو المستحق وهي تساوي قيمة المعاش المستحق عن مدة سنة لمرة واحدة، ولا تُصرف بالنسبة لحالات انتهاء حالة العجز إلا بعد ورود قرار من اللجنة الطبية يفيد بزوال حالة العجز، على أن تسقط في حالة عدم التقدم بطلب لصرفها خلال 5 سنوات من تاريخ الاستحقاق، وفيما يلي شروط الحصول عليها.

