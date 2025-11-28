العضو المنتدب للقابضة للأدوية: ننتج 4 مليارات عبوة سنويًا

قال الدكتور أشرف الخولي، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للأدوية، إن مصر تنتج نحو 4 مليارات عبوة دواء سنويًا، وهو ما يعكس القدرة الإنتاجية الضخمة للصناعات الدوائية المحلية.

وأضاف "الخولي" عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الشركة القابضة تساهم بنسبة تصل إلى 10% من إجمالي إنتاج الدواء في السوق المصري، وهي حصة تعكس الدور المحوري للمجموعة في الصناعة.

وأوضح أن أداء الشركة يشهد نموًا ملحوظًا، إذ تتجه لتحقيق أرباح تقدر بنحو 3 مليارات جنيه، مشيدًا بالأداء المتميز للشركة القابضة وشركة النصر للكيماويات الدوائية.

وأوضح "الخولي"، أن الشركة تعمل على تطبيق متطلبات التصنيع الجيد لضمان إنتاج دواء آمن وفعال، لافتًا إلى أنه تم تطوير المصانع التسعة التابعة للشركة بالكامل، وتحويل خطوط الإنتاج للعمل بأنظمة آلية متطورة.

وأشار إلى أنه لضمان الوصول إلى الطاقة الإنتاجية المستهدفة، تم إنشاء مصانع جديدة وضخ أكثر من 3.7 مليار جنيه في عمليات التطوير، وهو ما أسفر عن تحديث 95 خط إنتاج خلال عام واحد فقط.

وأشار إلى قرب بدء تصنيع الأدوية البيولوجية في مصر لأول مرة، موضحًا أن إنتاج هذه الأدوية يعتمد على بكتيريا خاصة توفر المادة الخام، وأن متوسط سعر الدواء البيولوجي في السوق المحلي يصل حاليًا إلى نحو 14 ألف جنيه.

