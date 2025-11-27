تحذير من طقس الساعات المقبلة.. فرص أمطار و6 ساعات شبورة كثيفة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، توقعاتها لحالة الطقس خلال الساعات المقبلة من صباح الجمعة 28 نوفمبر الجاري.

وحذرت الأرصاد، في بيان، قبل قليل، من شبورة مائية اعتبارًا من الساعة 3 فجرًا وحتى الساعة 9 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

كما توجد فرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق من (حلايب - شلاتين)، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى غدًا تسجل 26 درجة مئوية.

