إعلان

تحذير من طقس الساعات المقبلة.. فرص أمطار و6 ساعات شبورة كثيفة

كتب : محمد نصار

09:27 م 27/11/2025

شبورة مائية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، توقعاتها لحالة الطقس خلال الساعات المقبلة من صباح الجمعة 28 نوفمبر الجاري.

وحذرت الأرصاد، في بيان، قبل قليل، من شبورة مائية اعتبارًا من الساعة 3 فجرًا وحتى الساعة 9 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

كما توجد فرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق من (حلايب - شلاتين)، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى غدًا تسجل 26 درجة مئوية.

اقرأ أيضًا:

الجيزة تسلم مركبات بديلة التوك توك لسائقين بحي الهرم - صور

تعريفة جديدة وتطبيقات ذكية.. بيان الجيزة بشأن السيارة بديل التوك توك

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

هيئة الأرصاد الجوية الطقس شبورة مائية أمطار السواحل الشمالية القاهرة الكبرى

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

كيف تستثمر أموالك مع الحكومة بسعر عائد يفوق البنوك؟
3 فرص تغير السوق.. كيف تستفيد مصر من حظر أوروبا سيارات البنزين؟
حُطام الحرب الغارقة في مصر.. فصل من سجلات الحرب العالمية الثانية
هاجمت الإمارات وهددت أمريكا.. أول بيان من الإخوان على قرار ترامب