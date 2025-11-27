إعلان

قرار جمهوري بشأن اتفاقية بناء وتشغيل محطة الطاقة النووية

كتب : محمد نصار

06:56 م 27/11/2025

الرئيس عبد الفتاح السيسي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 496 لسنة 2025 بالموافقة على البروتوكول المعدل للاتفاقية الموقعة بين حكومتي مصر وروسيا الاتحادية بشأن التعاون في بناء وتشغيل محطة طاقة نووية داخل الأراضي المصرية، والذي يتضمن إضافة منظومة الحماية المادية ضمن نطاق أعمال المقاول العام الروسي.

وجاءت موافقة مجلس النواب على القرار خلال جلسته المنعقدة في 2 نوفمبر 2025.

