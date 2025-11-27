تعريفة السيارات بديلة "التوك توك" بالجيزة.. مصدر يكشف تفاصيل جديدة

كشف محمد مرعي، سكرتير محافظ الجيزة، عن التفاصيل الخاصة بأجرة السيارة الجديدة التي ستعمل كبديل للتوك توك في المحافظة.



أوضح "مرعي"، في تصريحات خاصة لمصراوي، أنه جارٍ حاليًا إعداد لائحة استرشادية لأسعار السيارات الجديدة، بهدف توضيح الأجرة الرسمية لكل فئة من الركاب.



وأشار سكرتير المحافظ، إلى أن الدراسات مستمرة لتحديد الأجرة لكل فرد وكذلك للمجموعات، مؤكدًا أن اللائحة سيتم الإعلان عنها فور الانتهاء منها.



وأوضح مرعي أن الأجرة الجديدة ستقع بين أسعار التوك توك والتاكسي، موضحًا: "السيارة الجديدة ليست بقيمة التوك توك وفي نفس الوقت ليست بقيمة التاكسي، ستجمع الاثنين".



وأكد أن المحافظة ستبدأ خلال في تطبيق تجربة المركبات الجديدة بديلة التوك توك كمرحلة أولى بأحياء الهرم والعجوزة ومدن أكتوبر وحدائق أكتوبر، تمهيدًا لتقييمها ميدانيًا وتلافي أي ملاحظات قبل تعميمها تدريجيًا على باقي قطاعات المحافظة.



