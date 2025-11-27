هل يتأثر سد النهضة بالبركان الإثيوبي؟ خبير يرد

كشف الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية والري بجامعة القاهرة، عن مدى تأثير انفجار بركان "هايلى غوبي"، في إثيوبيا، على سد النهضة الإثيوبي.

وقال نور الدين في تصريحاته لمصراوي، إن الانفجار البركاني الذي شهدته الأراضي الإثيوبية كان قد وقع في ناحية انحدار المحيط الهندي، موضحًا أنه لا يمت بسد النهضة بأي صلة خاصة أنه لم تنتج عنه أي هزات أرضية أو زلازل.

وأوضح أن كل ما نتج عن بركان "هايلى غوبي" أدخنة وغازات وبعض الصخور، مؤكدًا عدم خروج لافا أو حدوث زلازل وهزات أرضية " لو كان البركان تسبب في زلالزل شديدة كان من الوارد أن السد يتأثر.

وأعرب نور الدين عن استنكاره للمعلومات المتداولة والتي تفيد بأن البركان كان خامدًا منذ 12 آلاف سنة، قائلا: "معلومات لا أساس لها من الصحة خاصة أن علم الجيولوجيا بدأ منذ عام 1855 وقبل الفترة دي مكنش فيه مدارس ولا جامعات ولا أبحاث".

ووقع البركان بإقليم عفر على بعد نحو 800 كيلومتر إلى شمال شرق العاصمة أديس أبابا بالقرب من الحدود مع إريتريا.

