تحذير عاجل من الكهرباء للمواطنين: لا تفتح هذه الرسائل

كتب : محمد أبو بكر

02:57 م 27/11/2025

الشركة القابضة لكهرباء مصر

حذّرت الشركة القابضة لكهرباء، مصر جميع المشتركين من أي رسائل تدّعي مطالبات بدفع فواتير متأخرة أو تهديد بقطع الكهرباء عبر روابط إلكترونية، مؤكدة أن هذه الرسائل احتيالية وخطيرة وتستهدف سرقة بيانات المستخدمين وحساباتهم الشخصية.

وقالت الشركة، بحسب منشور لها عبر "فيسبوك": "لا تضغط على أي روابط مشبوهة، ولا ترد على هذه الرسائل، وقم بحذفها فورًا للحفاظ على سلامتك".

وأكدت الشركة أن وعي المشتركين وحذرهم يمثل خط الدفاع الأول ضد محاولات الاحتيال، مضيفة: "سلامتك مسؤوليتنا، ووعيك يحميك من الوقوع في فخ المحتالين".

القابضة لكهرباء، مصر عمليات احتيال دفع فواتير متأخرة

