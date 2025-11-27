5 محافظات بالمرحلة الثانية للتأمين الصحي الشامل.. كيف يتم الاستعداد؟

تستعد الحكومة لإطلاق المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل في خمس محافظات جديدة، باستثمارات تتجاوز 115 مليار جنيه.

وتمثل هذه المرحلة توسعًا يرفع عدد المواطنين المستفيدين من مظلة التأمين الشامل إلى أكثر من 18 مليون مواطن.

والمحافظات الجديدة هي: المنيا، مطروح، دمياط، شمال سيناء، وكفر الشيخ.

وفي سياق موازٍ، تدرس الحكومة ضم محافظة الإسكندرية إلى المرحلة المقبلة، وهو ما أكده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتوجيهه للجهات المعنية بالبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لبدء التطبيق الفعلي للمنظومة في المحافظة اعتبارًا من العام المالي القادم.

أوضح رئيس الوزراء أن نجاح المرحلة الأولى، التي شملت ست محافظات: "بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، الأقصر، أسوان"، وضع أساسًا متينًا للانتقال إلى المرحلة الثانية، فقد تجاوزت استثمارات المرحلة الأولى 53 مليار جنيه، وأسهمت في بناء وتطوير بنية صحية قوية تعتمد على 100 مليون خدمة طبية قدمتها الهيئة العامة للرعاية الصحية عبر منشآت معتمدة طبقًا للمعايير القومية للجودة والاعتماد.

ووفق مصادر، فإن المرحلة الجديدة تتضمن تطوير وتشغيل 65 مستشفى بعدد أسرَّة يصل إلى 10,517 سريرًا، منها 5,405 أسرّة سيتم تشغيلها ضمن منظومة التأمين الصحي في 11 مستشفى جديدًا، إضافة إلى 1,090 سريرًا في مستشفيات بعد تطويرها أو إعادة تأهيلها.

وبحسب التصنيف الفني، جاءت محافظة المنيا في الصدارة من حيث عدد المستشفيات المدرجة بالمرحلة الثانية بإجمالي 24 مستشفى، تليها كفر الشيخ بـ17 مستشفى، ثم مطروح بـ9 مستشفيات، ودمياط بـ8، فيما ضمت محافظة شمال سيناء 7 مستشفيات.

وفي إطار البعد الاجتماعي للمنظومة، أكد مدبولي أن الدولة أولت اهتمامًا واسعًا بالفئات الأكثر احتياجًا عبر الإعفاء من الاشتراكات، وتفعيل آلية التسجيل التلقائي للمواطنين غير القادرين من خلال قواعد بيانات وزارة التضامن الاجتماعي. وقد استفاد من هذه الآلية خلال المرحلة الأولى 905 آلاف مواطن غير قادر تتحمل الدولة اشتراكاتهم بالكامل، بما يمثل 17.6% من إجمالي المسجلين.