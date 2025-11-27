"المستشفيات التعليمية" تحتفل بالأسبوع العالمي لمقاومة الميكروبات

احتفلت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، بالأسبوع العالمي لمقاومة الميكروبات، تحت رعاية وبحضور الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار رئيس الهيئة، وذلك بالقاعة الكبرى بمركز تدريب الأمانة العامة بالهيئة.

جاء ذلك بحضور الدكتور شريف صفوت نائب رئيس الهيئة للشئون الفنية، والدكتورة إلهام عزت مدير عام مكافحة العدوى بالهيئة، والدكتورة سحر عبد الفتاح نائب مدير مكافحة العدوى بالهيئة.

كما شهد الاحتفال حضورا لافتا من قيادات الهيئة ورؤساء فرق مكافحة العدوى بالهيئة، وتضمنت الاحتفالية محاضرات وورش عمل مكثفة تهدف إلى رفع مستوى الوعي بخطورة ظاهرة مقاومة المضادات الحيوية، وتأثيرها على صحة الانسان والمجتمع، بالإضافة إلى تسليط الضوء على افضل الممارسات في برامج مكافحة العدوى داخل الوحدات التابعة للهيئة.

وفي كلمته أكد الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار، الأهمية القصوى لمكافحة العدوى كجزء لا يتجزأ من الرعاية الصحية الآمنة والفعالة، مشددا على أن الاحتفال تجديد للالتزام بسلامة المرضى ومقدمي الرعاية، مما يتطلب تضافر الجهود، حيث تمثل مكافحة العدوى خط الدفاع الأول، وتتطلب من الجميع الالتزام الصارم بالإجراءات والبروتوكولات لضمان الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية وحماية أرواح المرضى.

وشدد رئيس الهيئة على استمرار الهيئة في دعم وتطوير برامج مكافحة العدوى وتوفير أحدث التقنيات، والتدريب المستمر لجميع العاملين لترسيخ ثقافة السلامة والجودة داخل المستشفيات والمعاهد التعليمية.