مهاب مجاهد يرد على طرح حمادة هلال بشأن ربط المرض النفسي بالغيبيات

قال الدكتور مهاب مجاهد، استشاري الطب النفسي وعضو مجلس الشيوخ، إن الخلط بين المرض النفسي والغيبيات، أفقد الكثيرَ من المرضى النفسيين فرصة العلاج الحقيقي.

جاء ذلك خلال برنامج "أسئلة حرجة" الذي يقدمه الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونستلو، شيفت).

ورد مجاهد على ما قاله الفنان الكبير حمادة هلال، في لقاء سابق من البرنامج، حول لجوء أحد كبار الأطباء النفسيين لأحد الشيوخ؛ لتشخيص بعض الحالات المستعصية عن طريق القراءة عليهم، قائلًا: "من المؤكد أن هناك غيبيات؛ ولكن المرض النفسي -أو العقلي بتعبير أدق وأوضح- مثل الهلاوس والضلالات، هو نتيجة خلل كيميائي".

وأضاف مجاهد: علينا أن نسأل عن السبب في هذا الخلل الكيميائي؛ هل هو استعداد وراثي أم استعداد وراثي وظروف بيئية؟ وهل هذه الظروف البيئية نعرفها ونستطيع أن نصفها أم يظن البعض أنها غيبية؟!

وتابع مجاهد: "كثير من الناس الذين تعرضوا للخرزات عند المشايخ أو القساوسة في صعيد مصر أو أريافها، وكانوا بحاجة إلى قرص علاج، ومر على الأعراض أكثر من سنتين أو ثلاث، ونحن في هذه الدوامة من الخرافات تحت شعار العلاج، لم يتحسنوا؛ لأن فرصة العلاج ضاعت. هذا الشخص فقد حياته، وسيعيش عمره كله بعلاج شديد الصعوبة، وسيحتاج إلى ثلاثة أضعاف الجرعة، وسيزداد وزنه، وستضطرب وظائف جسده. يا جماعة، هذا الكلام لا يصلح أن يكون حكايات".

وأكمل استشاري الطب النفسي وعضو مجلس الشيوخ: "لم أسمع هذا الكلام من الطبيب، ولم أسمعه من الشيخ، وإنما سمعته في رواية، وعرض على منصة كبيرة مثل (مصراوي). إن لم أكن حادًّا في الرد على هذا الكلام، فأنا شريك في جرم كل مَن سيضرب بالخرزانة غدًا، لكي يخرجوا (اللي مش عارف إيه) من صباع رجله الصغير، بدلًا من أن يذهب إلى الطبيب لتلقي خدمة علاجية. واسمحوا لي إن كان ردي منفعلًا؛ ولكن إن رأيت معاناة الناس وآلامهم لن يكون لك ردًّا رماديًّا على هذا الكلام".

واختتم مجاهد: المرض العقلي شأنه شأن المرض العضوي، فإن كان مرض السكري خللًا في الأنسولين، فإن الفصام أو الاضطراب الوجداني خلل في الدوبامين؛ وهو مرض يستوجب العلاج.

