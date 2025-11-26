تواصل شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية تركيب العدادات الكودية للمباني العشوائية والمخالفة دون أي استثناءات أو شروط منذ شهر أغسطس ٢٠٢٤ الماضي؛ لضمان تحصيل مستحقات الوزارة المالية والحد من الفاقد التجاري في الشبكة القومية للكهرباء ومحاربة سرقة الكهرباء.

وتقوم شركات الكهرباء بحساب سعر موحد للكيلووات للاستهلاك كله دون الاستفادة من نظام شرائح الكهرباء المطبق في أسعار الكهرباء للمنشآت الحاصلة على الترخيص القانونية.

ويتم حساب الكيلووات للعداد الكودي بـ223 قرشًا للكيلووات الواحد، من بداية الاستهلاك، وهي أعلى قيمة يتم تطبيقها في أسعار الكهرباء للمنشآت السكنية، وفقًا لآخر تعريفة كهرباء تم إصدارها بموافقة مجلس الوزراء، وتم تطبيقها على شهر أغسطس 2024.

ويستعرض "مصراوي" أسعار الكهرباء التي يتم تطبيقها حاليًّا في المنشآت السكنية؛ وهي:

من 0- 50 كيلووات بقيمة 68 قرشًا.

من 51- 100 كيلووات بـ78 قرشًا.

أكثر من 100 كيلووات في الشهر، يتم حسابها من بداية الاستهلاك كالتالي:

مولدات كهربائية

من 0- 200 كيلووات بـ95 قرشًا.

من 201- 350 كيلووات بـ155 قرشًا.

من 351- 650 كيلووات بـ195 قرشًا.

المستهلك أكثر من 650 كيلووات في الشهر، يتم حسابها من بداية الاستهلاك دون الاستفادة من أسعار الشرائح الماضية؛ كالتالي:

- من صفر إلى 1000 كيلووات بسعر 210 قروش.

- المستهلك أكثر من 1000 كيلووات من صفر لأكثر من 1000 كيلووات بمبلغ 223 قرشًا للكيلووات.

