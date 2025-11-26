قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، إن التحول الرقمي شكل أحد أهم ركائز منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث تمكنت الدولة ولأول مرة من إنشاء أكثر من 6 ملايين ملف صحي إلكتروني يمثلون جميع المواطنين في محافظات التطبيق.

جاء ذلك خلال كلمته بالملتقى السنوي السادس للهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم الأربعاء.

وأوضح أن هذه الملفات تُعد مصدرًا رئيسيًا للبيانات الصحية التي تعتمد عليها الدولة في اتخاذ القرارات الاستراتيجية، كما جرى ميكنة المسارات الإكلينيكية والإدارية بالكامل بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والقوات المسلحة، بما عزز كفاءة التشغيل ودقة تقديم الخدمة.

وأضاف السبكي أن التشغيل الإكلينيكي كان في صدارة أولويات الهيئة، وهو ما انعكس في توحيد نحو 500 بروتوكول علاجي داخل منشآت الهيئة لأول مرة، الأمر الذي أدى إلى تحسن ملحوظ في مؤشرات الأداء؛ حيث انخفض متوسط الإقامة إلى 2.9 يوم، وارتفعت معدلات دوران الأسرّة، كما تراجعت نسب الوفيات من 29% عام 2023 إلى 17% حاليًا، مع استهداف الوصول إلى المعدل العالمي البالغ أقل من 15%.

وأشار إلى أن تطبيق مفهوم الـ "Case Mix" أسهم في تنويع واستحداث التخصصات والعمليات الجراحية، مما رفع حجم العمليات داخل الهيئة بنسبة 42%.

ويشير مصطلح "Case Mix" في المجال الصحي إلى تنوع الحالات المرضية والخدمات الطبية التي تتعامل معها منشأة صحية أو نظام صحي معين.

وجرى تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، في عدد من المحافظات أبرزها: بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، الأقصر، أسوان.

اقرأ أيضاً:

اليوم.. رئيس الوزراء يشهد الملتقى السادس لهيئة الرعاية الصحية

"متقلب بين البرودة والحرارة".. الأرصاد تكشف طقس الأيام المقبلة

3 أخطاء شائعة ترفع فاتورة الكهرباء في الشتاء.. احذرها