افتتح الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، فعاليات الملتقى السنوي للهيئة في نسخته السادسة، مؤكدًا أن الملتقى يأتي بوصفه محطة محورية لتبادل الخبرات وتقييم نتائج العمل خلال العام، وطرح رؤى جديدة لتعزيز كفاءة منظومة الرعاية الصحية.



وأوضح السبكي أن نسخة هذا العام تتضمن حزمة واسعة من المحاور تشمل التمويل الصحي المستدام، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوسيع مجالات الابتكار في خدمات الرعاية الصحية، وذلك من خلال 10 جلسات نقاشية و11 محاضرة علمية يشارك فيها خبراء دوليون ومحليون.



وأشار رئيس الهيئة إلى أبرز مكتسبات وتحديات المرحلة الأولى من تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، لافتًا إلى أن المرحلة بدأت في محافظة بورسعيد عقب قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2019، وتوالى بعدها انضمام محافظات المرحلة الأولى، وصولًا إلى محافظة أسوان التي دخلت التشغيل الرسمي ضمن المنظومة في سبتمبر من العام الجاري.



وأضاف أن العام نفسه شهد صدور توجيهات رئاسية بالبدء الفوري لتطبيق المنظومة في محافظة المنيا باعتبارها أولى محافظات المرحلة الثانية، وهو ما يعكس — بحسب السبكي — أن الدولة تعمل على مسارين متوازيين: تشغيل محافظات المرحلة الأولى، بالتزامن مع تأهيل وتجهيز منشآت المرحلة الثانية، بما يضمن سرعة التوسع في تطبيق المنظومة.



ولفت السبكي إلى ما نشرته مجلة The Lancet Global Health في 2024، وهي إحدى أهم المجلات الطبية الدولية، في مقال بعنوان «مستقبل الرعاية الصحية في مصر.. من الإصلاح إلى التميز»، موضحا أن المقال تناول بالتفصيل ما حققته المنظومة من مكتسبات خلال المرحلة الأولى وما واجهته من تحديات، كما طرح سؤالًا جوهريًا حول أسباب استثمار الدولة مليارات الجنيهات في المرحلتين الأولى والثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل.



وأكد السبكي أن العائد من هذه الاستثمارات لا يقتصر على تطوير النظام الصحي، بل يمتد ليشمل رفع كفاءة الكوادر الطبية، وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطن، وتعزيز أداء المؤسسات الصحية، فضلًا عن دعم الصورة الإيجابية للقطاع الصحي المصري على المستوى الدولي.

