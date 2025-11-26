كتب- محمد فتحي:

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 26-11-2025 على كافة مناطق ومحافظات الجمهورية.

وفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن يشهد طقس اليوم، استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وبحسب الهيئة فإنه من المتوقع أن يسود طقس اليوم خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، حار على جنوب، معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة بآخره.

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناكك شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانًا اعتبارًا من الساعات المتأخرة من ليل الثلاثاء حتى 9 صباح الأربعاء على بعض الطرق المؤدية من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد على بعض الطرق.

وتظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء قد ينتج عنها رذاذ خفيف وغير مؤثرة على بعض المناطق، مع فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من حلايب وشلاتين، وفقا للهئية العامة للأرصاد الجوية.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية درجات الحرارة على مدن ومحافظات الجمهورية وهي كالآتي:

- القاهرة الصغرى 16 والعظمى 25 درجة.

- العاصمة الإدارية الصغرى 14 والعظمى 26 درجة.

- 6 أكتوبر الصغرى 15 والعظمى 26 درجة.

- دمنهور الصغرى 16 والعظمى 25 درجة.

- وادي النطرون الصغرى 17 والعظمى 26 درجة.

- كفر الشيخ الصغرى 15 والعظمى 24 درجة.

- دمياط الصغرى 18 والعظمى 23 درجة.

- بورسعيد الصغرى 19 والعظمى 23 درجة.

- الإسكندرية الصغرى 15 والعظمى 23 درجة.

- العلمين الصغرى 16 والعظمى 23 درجة.

- مطروح الصغرى 16 والعظمى 22 درجة.

- الإسماعيلية الصغرى 15 والعظمى 24 درجة.

- السويس الصغرى 16 والعظمى 25 درجة.

- العريش الصغرى 15 والعظمى 24 درجة.

- رفح الصغرى 17 والعظمى 23 درجة.

- طابا الصغرى 15 والعظمى 23 درجة.

- شرم الشيخ الصغرى 21 والعظمى 28 درجة.

- الغردقة الصغرى 19 والعظمى 26 درجة.

- الفيوم الصغرى 15 والعظمى 24 درجة.

- بني سويف الصغرى 15 والعظمى 24 درجة.

- المنيا الصغرى 13 والعظمى 24 درجة.

- أسيوط الصغرى 13 والعظمى 25 درجة.

- سوهاج الصغرى 15 والعظمى 26 درجة.

- قنا الصغرى 17 والعظمى 27 درجة.

- الأقصر الصغرى 18 والعظمى 28 درجة.

- أسوان الصغرى 18 والعظمى 30 درجة.

- الوادي الجديد الصغرى 14 والعظمى 26 درجة.