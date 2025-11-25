كتبت- داليا الظنيني:

أكد الدكتور رضا فرحات، أستاذ العلوم السياسية، أن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب تميزت بأداء يفوق بكثير ما شهدته المرحلة الأولى.

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية على قناة صدى البلد، إلى أن هذا التحسن كان واضحاً على مستوى الانضباط والالتزام الصارم، فمظاهر الالتزام كانت جلية حتى خلال فترة الصمت الانتخابي، حيث جرت عملية إزالة لافتات الدعاية من الشوارع بشكل فعال.

كما لفت إلى أن التدوينة التي نشرها الرئيس عبد الفتاح السيسي بخصوص الانتخابات كان لها تأثير ملحوظ في رفع مستوى الانضباط وتحفيز المواطنين على المشاركة الفعالة.

وذكر أن توجيهات الهيئة الوطنية للانتخابات نُفذت بدقة تامة في كافة اللجان، وما حدث يعكس وجود تنسيق كامل ومتواصل بين الهيئة الوطنية ووزارة الداخلية، وهو ما أدى بدوره إلى سير العملية الانتخابية بأقصى درجات السلاسة والشفافية.

وبخصوص نسب المشاركة، أضاف الدكتور فرحات أن الإقبال الانتخابي تفاوت من دائرة إلى أخرى ومن منطقة إلى أخرى، مشددا على أن مستويات المشاركة في الريف سجلت نسباً أعلى بكثير مقارنة بالمناطق الحضرية والمدن، مؤكداً أن المناطق الشعبية أظهرت مستوى حشد أفضل من المناطق الراقية، وهو ما يعود إلى الاختلاف في طبيعة الناخبين بكل منطقة.

وأشاد فرحات بمصداقية الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية، والتفاعل المستمر بينها وبين الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤكداً أن هذا التنسيق المُحكم كان له دور محوري ورئيسي في ضبط العملية الانتخابية وحماية إرادة الناخبين.