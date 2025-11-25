محمد إبراهيم رئيسا للتلفزيون المصري.. ونائلة فاروق لشركة صوت القاهرة

أصدر الكاتب أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، قراراً اليوم الثلاثاء، بتكليف عدد من قيادات ماسبيرو بمهام تسيير أعمال بعض القطاعات.

وبحسب بيان الهيئة تم تكليف:

• محمد إبراهيم مصطفى محمد للقيام بمهام تسيير أعمال رئيس قطاع التليفزيون.

• عبد العزيز عبد الفتاح عبد الله للقيام بمهام تسيير أعمال رئيس قطاع القنوات الإقليمية.

• محمد محي للقيام بمهام تسيير أعمال رئيس قطاع الأمانة العامة.

• نائلة فاروق حلمي لشركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات.

اقرأ أيضًا:

أمطار على هذه المناطق وشبورة كثيفة.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

اليوم.. مدبولي يشهد احتفالية توقيع بروتوكولات مدارس التكنولوجيا التطبيقية

صور.. طوابير وإقبال كثيف في ثاني أيام المرحلة الثانية لانتخابات البرلمان