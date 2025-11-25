قال مصدر حكومي، إنه سيتم صرف 100 مليون جنيه وفق تأشيرات موازنة الهيئة عن العام المالي 2025-2026، لسداد التعويضات التقديرية الأولية الخاصة بالمرحلة الرابعة من الخط الرابع لمترو الأنفاق.

وأضاف المصدر، في تصريحات إلى مصراوي، أن هذه التعويضات تقديرية بشكل أولي المبدئية للملاك الظاهرين في المناطق الخاصة بمسار المشروع.

وأشار المصدر، إلى صدور قرار رئيس الوزراء بإضفاء صفة النفع العام على مشروع إنشاء المرحلة الرابعة من الخط الرابع للمترو.

ويتم تنفيذ مشروع المرحلة الرابعة من الخط الرابع لمترو الأنفاق في المسافة من موقع ورشة العمرة الجسيمة للخط الرابع شمال تقاطع الطريق الدائري مع طريق السويس حتى الربط مع محطة مطار العاصمة بخط القطار الكهربائي الخفيف بالعاصمة الإدارية بالتنسيق مع الفريق الاستشاري المعين من وكالة التعاون الدولي اليابانية (الجايكا).

وتمتد المرحلة الرابعة من الخط الرابع لمترو الأنفاق بطول 38.7 كم وعدد 8 محطات من محطة مركز النقل المجمع ثم معسكر الأمن المركزي، والهايكستب، ووصال، والشروق، وهليوبوليس الجديدة، وبدر، وينتهي بمحطة مطار العاصمة للربط مع القطار الكهربائي الخفيف بالعاصمة الإدارية.

