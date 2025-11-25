أصدر المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار، تقرير غرفة العمليات المركزية لمتابعة مشاركة المرأة فى عملية التصويت في اليوم الأول من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، برئاسة الأستاذة إيمان خليفة الأمينة العامة للمجلس وإشراف عام للدكتورة رشا مهدى عضوة المجلس ومقررة لجنة المشاركة السياسية.

وأشادت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس، بالحضور اللافت للمرأة داخل اللجان منذ بدء عملية التصويت، مؤكدة أن الإقبال الكبير من السيدات بمختلف الفئات العمرية يعكس وعيهن بأهمية المشاركة الانتخابية ودورهن في دعم مسار الديمقراطية، باعتبارها مسؤولية وطنية مشتركة.

فيما أوضحت الدكتورة رشا مهدي، أن فرق المتابعة باشرت أعمالها منذ ساعات الصباح الأولى، حيث قامت برصد مشاركة المواطنين ومتابعة انتظام سير العملية الانتخابية في محافظات المرحلة الثانية، كما تم تنفيذ جولات ميدانية موسعة بالقرى والمراكز.

وأكدت ياسمين زكريا، مدير عام الإدارة العامة للحملات والتوعية، أن التقارير الواردة أشارت إلى انتظام العملية الانتخابية وتيسير إجراءات التصويت داخل اللجان، مع توفير مسارات ملائمة لكبار السن وذوي الإعاقة، علاوة على تواجد عناصر الشرطة النسائية في معظم المقار الانتخابية لتسهيل دخول السيدات وتقديم الدعم اللازم لهن.

وأشارت إلى أن الساعات الأولى من اليوم الأول شهدت مشاركة واضحة من الفئة العمرية بين 20 و40 عامًا، بالإضافة إلى ترؤس المرأة لعدد من اللجان ووجودها ضمن فرق الإشراف والمعاونين.

فيما أشارت أمل عبد المنعم، مدير مكتب شكاوى المرأة، أن المكتب تلقى عبر الخط المختصر 15115 عددًا من الشكاوى والاستفسارات المتعلقة بمواقع اللجان وإجراءات التصويت، مؤكدة أنه تم التعامل معها فورًا وتوجيه السيدات بالمعلومات اللازمة لضمان مشاركتهن بسهولة.