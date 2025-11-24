إعلان

أديب عن بيان النيابة: "سيدز" تحولت إلى "مدرسة رعب" ولم تعد مكانًا آمنًا

كتب : حسن مرسي

11:53 م 24/11/2025

الإعلامي عمرو أديب

طالب الإعلامي عمرو أديب، النيابة العامة بالتصدي بكل قوة لمرتكبي جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال.

وقال أديب، خلال برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، إن النيابة تمثل المجتمع وهي "محامي الشعب"و"صوت من لا صوت له"، مضيفًا أن كلمة "تصدّى" هي التعبير القانوني الوحيد المناسب الآن.

وأضاف أن ما يُسمى "دارك ويب" ليس سرًا خفيًا، بل جرائم هتك عرض وخطف منظمة تحدث تحت سمع وبصر الجميع.

وأشار إلى أن حياة الأطفال الضحايا انتهت فعليًا، فهم يعانون تبول لا إرادي وهلع دائم وجروح نفسية لا تُبرأ، مؤكدًا أن وصف النيابة للجريمة بـ"خطف وهتك عرض" هو التوصيف الأدق لأن المجرمين يخطفون الطفل ثم يهتكون عرضه.

وتابع أديب أنه يناشد أعلى السلطات في البلد أن تتدخل فورًا، فالمدرسة التي تحولت إلى "مدرسة رعب" لم تعد مكانًا آمنًا.

وأكد أن هؤلاء المجرمين لا يستحقون سوى زنزانة مغلقة إلى الأبد، مشددًا على أن الأب والأم سلّما فلذة كبدهما لمكان يفترض أنه الأكثر أمانًا فتحول إلى كابوس.

وأوضح أن هناك ضحايا آخرين ما زالوا صامتين خوفًا أو خجلاً، مشيرًا إلى أن على كل أسرة تعرض ابنها أو ابنتها للاعتداء أن تذهب فورًا للنيابة وتتحدث، قائلًا بالحرف: "انتقم لابنك.. انتقم لبنتك.. قصاص يا أولي الألباب".

وأكد أديب أن الله كشف الغطاء ليقول للمجتمع "تصرفوا وخذوا حقكم"، مناشدًا المجتمع كله ألا يسكت وألا يمسك العصا من الوسط، بل يضرب بكل قوة، محذرًا من أن نترك القضية تمر كموضة عابرة ثم ننتقل لقضية أخرى، لأن صمتنا اليوم سيجلب كارثة غدًا.

