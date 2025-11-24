إعلان

بعد بيان النيابة.. لميس الحديدي باكية: أطفال "سيدز" في حاجة لدعم نفسي

كتبت- داليا الظنيني:

11:26 م 24/11/2025

لميس الحديدي

بكت الإعلامية لميس الحديدي، خلال قراءة بيان النيابة العامة الخاص بقضية مدرسة "سيدز" الدولية.

وقالت "الحديدي"، خلال برنامجها "الصورة" على قناة النهار: "أنا بقرأ بيان النيابة العامة وأنا بتقطع، هذه التفاصيل مكتوبة بلغة دقيقة لكنها مؤلمة جدًا".

وأضافت: "مفيش أبشع من الذي تعرض له هؤلاء الأطفال"، مشيرة إلى الأثر النفسي العميق الذي تركته تفاصيل القضية عليها.

وتابعت أن صعوبة الموقف تتمثل في طبيعة الجريمة التي مست براءة الأطفال بشكل لا يمكن تبريره.

وأشادت بجهود النيابة العامة في التعامل مع القضية، "أشكر النيابة العامة على تقريرها الدقيق وحفظها للأسرار وبلاغات الأطفال وذويهم".

وتوجهت الحديدي بتحية خاصة لأهالي الضحايا، مؤكدة: "أشكر الأهالي الذين تصدوا وكانت لديهم الجرأة والشجاعة والقوة للذهاب إلى النيابة"، معتبرة أن خطوتهم ساهمت في منع تكرار هذه الجريمة مع أطفال آخرين.

وطالبت المجتمع المدني ومؤسسات الدولة بالتدخل لدعم الضحايا، مشيرة إلى أن "هؤلاء الأطفال يحتاجون إلى دعم مجتمعي حقيقي، خاصة في مجال التعليم والتأهيل النفسي".

لميس الحديدي أطفال مدرسة سيدز وقائع اغتصاب الأطفال

